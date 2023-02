Ultimo protesta contro la classifica della sala stampa, poi corregge: “Si scherza” Ritorna la grande polemica di Ultimo con i giornalisti della sala stampa. Posta la classifica generale e uno screen della conferenza stampa del 2019, poi precisa: “Si scherza”.

Ci risiamo. Ultimo torna a bacchettarsi con la sala stampa, però lo fa a distanza a mezzo Instagram. In due storie, Ultimo commenta il suo decimo posto per la canzone "Alba" a tre anni di distanza dalla grande lite per il secondo posto e la vittoria di Mahmood con Soldi. In una storia posta la classifica della sala stampa e il suo decimo posto e ha scritto "Quando loro…". Ritorna la grande polemica con i giornalisti della sala stampa? Nella storia successiva, uno screen da quella famosa ruggente conferenza stampa finale: "E allora tu…". Nella storia successiva, però, si mostra sorridente e tagga Sanremo: "Si scherza".

La canzone "Alba", tre anni dopo I tuoi particolari

Ultimo è ritornato al Festival di Sanremo 2023 con la canzone "Alba", che rappresenta anche il titolo del suo prossimo album, che esce il 17 febbraio. Il cantante romano, che ha composto e scritto il testo interamente da solo, è tornato al Festival dopo la sua apparizione nel 2019 da concorrente big con il brano "I tuoi particolari", che si classifica al secondo posto finale, seguito appunto da un acceso dibattito in conferenza stampa con il vincitore Mahmood. L'anno precedente, invece, il cantante aveva vinto la sezione Nuove Proposte con la canzone "Il ballo delle incertezze", celebrato con il Lumezia per il miglior testo.

Ultimo a Viva Sanremo

Ultimo è stato anche protagonista nella nuova rubrica di "Viva Sanremo", il dopo festival di Fiorello, dove il mattatore chiama i cantanti in gara per farli esibire a cappella con la loro canzone. Ultimo è stato videochiamato da Fiorello proprio mentre era sul punto di addormentarsi e lo ha fatto cantare. Il cantante non si tira indietro e accenna il ritornello della sua canzone, dopo la quale riceve anche un grande applauso: "Anche da sdraiato, pensa in piedi cosa potrebbe fare"