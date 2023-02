Viva Sanremo, Fiorello chiama Ultimo sul punto di addormentarsi e lo fa cantare Fiorello inaugura una nuova rubrica nel suo “Viva Sanremo” e chiama i cantanti in gara, post puntata, per farli esibire cantando a cappella. Il primo artista è Ultimo che esegue la sua performance da sdraiato, direttamente dal letto della sua camera d’albergo.

Lo show di Fiorello dopo la prima puntata del Festival di Sanremo è una boccata d'aria fresca, dove con leggerezza si ironizza sulla serata e si commentano anche i momenti più esilaranti dell'evento canoro dell'anno. Il mattatore siciliano inaugura nella versione sanremese di Viva Rai2 una piccola rubrica dal titolo "Accappelliamoci" con cui fa esibire alcuni dei cantanti in gara, ma senza il supporto sonoro, bensì a cappella come suggerisce il nome del simpatico intermezzo. Il primo ad esibirsi in questa performance è Ultimo, direttamente dal letto del suo albergo.

Ultimo canta da sdraiato

È ormai notte inoltrata, il primo appuntamento con il Festival si è concluso, ma per Fiorello e il suo team la notte è ancora giovane e non resta che includere nella trasmissione post Festival i protagonisti della kermesse. Dopo aver parlato con Amadeus e commentato la mancata performance di Blanco e aver chiamato al suo fianco Alessia Marcuzzi, il presentatore inaugura un nuovo momento del suo show in cui mette alla prova le abilità degli artisti: "Siamo tutti bravi a cantare con la musica, ma quanti sono veramente in grado di cantare a cappella?", ed ecco quindi la sfida della prima puntata di Viva Sanremo. Telefono alla mano, ad essere contattato è Ultimo che risponde direttamente dal letto del suo hotel, stanco per la serata appena conclusa, ma non per questo meno disposto a scherzare e ridere con Fiorello che, quindi, gli chiede subito di intonare il brano portato al Festival. Il cantante non si tira indietro e accenna il ritornello della sua canzone, dopo la quale riceve anche un grande applauso: "Anche da sdraiato, pensa in piedi cosa potrebbe fare" scherza Fiorello, salutando così il suo ospite.

La battuta a gIANMARIA

Altro protagonista della rubrica creata da Fiorello è gIANMARIA, accompagnato dal suo direttore d'orchestra. Fiorello, però, non perde occasione per scherzare su un'altra questione: "Sei stato bravissimo, ma soprattutto ci hai fatto scoprire quanto è basso Gianni Morandi, ma anche Amadeus, ma tu quanto sei alto" gli chiede, e l'artista risponde: "Sono alto 1,93", per poi iniziare la sua esibizione a cappella.