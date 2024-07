video suggerito

Flavio Insinna a La7, l'addio alla Rai colmo di gratitudine: "Ciao famiglia, un gigantesco grazie" Flavio Insinna, prima di iniziare la sua nuova avventura professionale a La7, ha voluto rivolgere delle parole cariche di riconoscenza alla Rai.

A cura di Daniela Seclì

Flavio Insinna è pronto a intraprendere una nuova avventura professionale. Il conduttore e attore è tra i nuovi volti di La7. Tuttavia non dimentica l'azienda che lo ha ospitato per anni e lo ha visto protagonista sia al timone di importanti trasmissioni che in serie tv di successo. Prima di voltare pagina, Flavio Insinna ha espresso la propria gratitudine alla Rai.

Le parole con cui Flavio Insinna ha detto addio alla Rai

Flavio Insinna, prima di intraprendere un nuovo percorso su La7, ha voluto rivolgere parole cariche di riconoscenza all'azienda che lo ha ospitato in questi anni. In Rai è stato protagonista di fiction di successo come Don Matteo, Ho sposato uno sbirro e La stoccata vincente. Ha anche condotto programmi come Affari tuoi e L'eredità. Su X, Flavio Insinna ha pubblicato una sua foto con le braccia spalancate, accompagnata dalle seguenti parole:

Ciao Famiglia, prima del nuovo viaggio è bello ringraziare. Grazie Rai, un gigantesco grazie. Grande così e anche di più.

In un'intervista rilasciata a Repubblica lo scorso dicembre, Flavio Insinna aveva assicurato: "Per la Rai provo solo riconoscenza. Viviamo in un mondo in cui pensiamo che siamo solo i risultati che otteniamo e esistono solo i miliardi di visualizzazioni. Non è così. La vita è il rapporto con gli altri, darsi".

Cosa farà Flavio Insinna a La7

Nel corso della presentazione dei palinsesti di La7, Urbano Cairo ha annunciato che Flavio Insinna sarà uno dei volti della prossima stagione televisiva. Il conduttore sarà al timone di un game show, Family Feud, che andrà in onda dal 7 ottobre prima del TG. Andrea Salerno ha spiegato come sarà il nuovo programma di Flavio Insinna su La7: "Una sfida tra famiglie che riguarda sondaggi sul Paese. Flavio ha bisogno del vestito giusto ed è questa la sfida che lo ha appassionato di più. Mettersi a scrivere con noi questo programma". Urbano Cairo ha dichiarato:

Abbiamo aspettative elevate su Flavio Insinna ma non ci poniamo obiettivi, perché la fascia oraria è complessa e il programma è spalmato su sei giorni, quindi ha bisogno di crescere.