Flavio Insinna a Ballando con le stelle dopo una cena con Milly Carlucci: arriva la risposta dell'attore Flavio Insinna smentisce le voci su Ballando con le stelle dopo il pranzo con Milly Carlucci: "Si può andare a cena per affetto senza parlare di lavoro".

Le indiscrezioni si erano moltiplicate in poche ore. Giuseppe Candela di Dagospia.it aveva lanciato la notizia di un pranzo tra Milly Carlucci e Flavio Insinna al ristorante "Da Dante" nella capitale, scatenando immediatamente le speculazioni su un possibile ingresso dell'attore nel cast di Ballando con le stelle.

La ricostruzione era possibile

La ricostruzione del giornalista aveva acceso la fantasia del pubblico, ma era possibile anche perché il conduttore resterà fermo un turno date le notizie dei palinsesti di La7. Ecco allora che l'incontro con Milly Carlucci, da sempre molto attenta ad aggiungere volti di peso per il suo show, poteva sembrare come una mossa per avvicinare Insinna all'edizione del 2025 di Ballando con le stelle.

La smentita di Flavio Insinna con ironia

Ma Flavio Insinna ha deciso di intervenire personalmente per chiarire la situazione. Con un post su X, l'attore ha smentito categoricamente le voci: "Non è vera la notizia che mi riguarda (parlo di Ballando con le stelle). Vi do una notizia sciooookkkkkk: si può andare a cena per affetto e simpatia senza parlare di lavoro. O soltanto di lavoro. 50/50 60/40. 70/30 buonagiornataaaaa". La percentuale scherzosa – "50/50 60/40. 70/30" – sembra voler sottolineare che anche quando si parla di lavoro, non tutto deve per forza trasformarsi in un contratto o in una collaborazione televisiva.

Il futuro resta aperto

Nonostante la smentita, il casting di Ballando con le stelle continua a tenere banco tra appassionati e addetti ai lavori. Milly Carlucci ha sempre dimostrato di saper scegliere concorrenti in grado di sorprendere il pubblico, mescolando volti noti della televisione, dello sport e dello spettacolo. La sua capacità di convincere personaggi anche inizialmente riluttanti a mettersi in gioco sulla pista da ballo è leggendaria, così come la sua abilità nel creare dinamiche coinvolgenti tra i concorrenti. Resta da vedere se, al di là di questo pranzo "amichevole", Insinna possa davvero essere nei pensieri della produzione per le prossime edizioni. Per ora, però, l'attore sembra voler mantenere i piedi ben saldi a terra, lontano dalla pista da ballo più famosa della televisione italiana.