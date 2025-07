Ballando Con Le Stelle 2025: chi sono i 25 candidati a concorrere per diventare concorrenti ufficiali

Si lavora per il cast di Ballando con le stelle 2025. Dopo l’annuncio di Maurizio Ferrini alias La signora Coriandoli, si aggiungono nuovi nomi in lizza nella lista dei papabili concorrenti. Da Andrea Delogu a Belen Rodriguez e Fabio Fognini, chi potrebbe partecipare alla nuova edizione del talent di Milly Carlucci.

Milly Carlucci lavora al nuovo cast di Ballando con le stelle, il talent di successo che vede cantanti, attori, comici e sportivi lanciarsi in una competizione danzante. Dopo l'annuncio di Maurizio Ferrini, conosciuto con il suo personaggio La Signora Coriandoli, scelto ufficialmente come concorrente, sono iniziati a circolare altri papabili nomi che potrebbero diventare protagonisti della nuova edizione. Da Andrea Delogu a Belen Rodriguez e Fabio Fognini: tutti i nomi in lizza.

Andrea Delogu nel cast, salta Barbara D'Urso

Andrea Delogu sarebbe nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle 2025. Davide Maggio negli ultimi giorni ha annunciato la sua partecipazione che sarebbe quasi certa: forte dell'esperienza positiva dell'amica del cuore, l'ex concorrente Ema Stokholma, anche la conduttrice televisiva avrebbe deciso di mettersi in gioco. Saltata, invece, la partecipazione di Barbara D'Urso: il dialogo tra la conduttrice Mediaset e la Rai si sarebbe interrotto dopo la sospensione temporanea del progetto Surprise Suprise che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno in tv.

La lista dei papabili concorrenti

AffariItaliani.it lancia alcuni nomi entrati nella lista di Milly Carlucci dei papabili prossimi concorrenti di Ballando con le stelle. Sebbene manchino gli annunci ufficiali, personaggi come l'ex tennista Fabio Fognini, il cantante Bobby Solo, l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e l'atleta Mattia Furlani, sembrerebbero essere vicinissimi alla firma. Fra i candidati, si legge, ci sarebbero anche Sal Da Vinci, Carolina Rey e Maddalena Corvaglia, Rosa Chemical, Chiara Iezzi, Jody e Claudio Cecchetto. L'invito sarebbe arrivato anche a Francesca Pascale, ma stando alle ultime indiscrezioni è stato declinato. Tra i possibili nuovi protagonisti dell'edizione, in onda in autunno, ci sarebbe anche la coppia formata da Fabio Caressa e Benedetta Parodi e Belen Rodriguez. Biccy.it aggiunge che in lista, tra i papabili, anche Anna Safroncik, Eleonora Pedron, Marcella Bella, Martina Colombari, Piero Marrazzo e Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti.