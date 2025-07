Barbara d’Urso non sarà a Ballando con le Stelle, dialogo con la Rai interrotto dopo lo stop a Surprise Surprise

Barbara d’Urso non sarà tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2025. Secondo quanto rivela il sito Affari Italiani, lo stop alla trattativa non sarebbe dipeso da una divergenza economica riguardo alla possibile partecipazione allo show condotto da Milly Carlucci. Il dialogo tra l’ex conduttrice Mediaset e la Rai si sarebbe interrotto dopo la sospensione temporanea del progetto Surprise Surprise (già annunciato da d’Urso in un’intervista rilasciata al Corriere), che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno alla conduzione.

La sospensione del progetto di emotainment nei venerdì sera di Rai1

Barbara d’Urso, come lei stessa aveva anticipato al Corriere, sperava in un ritorno in grande stile nella prima serata Rai con la conduzione di un nuovo format di tipo emotainment, ispirato al genere di Carràmba che sorpresa, sempre in onda su Rai1. Ma il progetto – nonostante le indiscrezioni e una conferma da parte della diretta interessata – non ha visto la luce: la Rai ha deciso temporaneamente di non procedere, bloccando così il percorso professionale che avrebbe riportato la conduttrice in tv. Da allora, nonostante i contatti iniziali, il dialogo tra le parti non sarebbe mai ripartito.

Proprio l’interruzione – almeno momentanea – delle comunicazioni avrebbe spinto d’Urso ad accantonare anche l’ipotesi di una partecipazione a Ballando con le Stelle, nel ruolo per lei inedito di concorrente.

Che cosa aveva annunciato Barbara d’Urso a proposito di "Surprise Surprise"

Lo stop temporaneo alle trattative con la Rai è arrivato nonostante le dichiarazioni entusiastiche di Barbara d’Urso sull’interesse manifestato dai vertici del servizio pubblico nei confronti del progetto che l’avrebbe vista al timone di uno show sulla falsariga di Carràmba che sorpresa.

“L'ho incontrato con il CEO di Fremantle Italia. Mi ha detto di avere grande stima di me e del mio percorso professionale, soprattutto in termini di risultati: non solo per lo share, ma anche per la raccolta pubblicitaria”, aveva dichiarato l’ex padrona di casa di Pomeriggio5, riferendosi all’incontro con Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time Rai.

E a proposito dello show, aveva aggiunto: “Non è Carràmba! E non sono otto puntate. È un progetto di emotainment bello, elegante, popolare, commovente e divertente. L’idea è di fare 4 o 5 puntate, il venerdì sera. Tra l’altro, ho visto che a gennaio il bel programma della Clerici si sposterà dal venerdì al sabato. Tutto quadra”. Un progetto che, com’è noto, si è poi arenato, segnando per ora un punto fermo – e non di ripartenza – nel dialogo tra Barbara d’Urso e la Rai.