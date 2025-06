video suggerito

Lo stop a Barbara D’Urso in Rai avrebbe un nome: “Marina Berlusconi ha detto no” La Rai ha confermato contatti preliminari con Barbara D’Urso per un possibile programma da condurre nella prossima stagione. Tuttavia, stando a quanto riportato da Domani, a mettersi di traverso sarebbe stata Marina Berlusconi, pochi giorni prima dei palinsesti. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Andrea Parrella

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alla presentazione dei palinsesti Rai non poteva che emergere, puntuale come da due anni a questa parte, il nome di Barbara D'Urso. La conduttrice, anche quest'anno, è finita nel gioco delle ipotesi su un possibile ruolo in Rai per la prossima stagione. Si è vociferato molto della possibilità di uno sbarco sulle reti del servizio pubblico per la conduttrice nelle scorse settimane, ma al momento la cosa si è risolta in un nulla di fatto.

Contatti preliminari tra D'Urso e Rai

Non ipotesi campate in aria, però. A differenza del passato, quando i vertici del servizio pubblico avevano categoricamente smentito i contatti con D'Urso, questa volta il direttore intrattenimento prime time Williams Di Liberatore ha lasciato intendere che dei "contatti preliminari" ci siano stati, scegliendo di non chiudere alla possibilità di portare la conduttrice in Rai.

Il presunto veto di Marina Berlusconi

Ci sarebbe, tuttavia, qualcuno che ha sbarrato effettivamente le porte all'arrivo di Barbara D'Urso in Rai. Si tratterebbe, stando a quanto riporta Domani, di Marina Berlusconi. L'imprenditrice, come scrive il quotidiano, avrebbe detto no alla conduttrice in Rai la scorsa settimana, di fatto ponendo ancora una volta il veto della famiglia Berlusconi a un percorso televisivo di D'Urso fuori dalle reti Mediaset, dopo la complessa separazione avvenuta tra la conduttrice e l'azienda di Cologno Monzese due stagioni fa. Al momento non c'è alcuna conferma di questa interferenza di Marina Berlusconi, né è chiaro quale possa essere la ratio di questa strenua opposizione della famiglia alla carriera della conduttrice fuori da Mediaset.

L'ultima apparizione in Tv di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso è ormai ferma ai box da lungo tempo. L'unica presenza televisiva in questi ultimi due anni è avvenuta proprio in Rai, quando D'Urso è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Poi solo ipotesi di avvicinamento, alla Rai stessa e ad altri scenari che si sono sempre chiusi con un nulla di fatto.