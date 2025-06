Cosa sappiamo di Barbara D’Urso in Rai: “Non tornerà, almeno per il momento”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Sono settimane di fermento in Rai, in vista dei Palinsesti che saranno presentati al pubblico il prossimo 27 giugno nella sede di Napoli, ma che sono stati riportati oggi durante un incontro aziendale tenutosi con i consiglieri di amministrazione. Tra i nomi che in queste settimane circolavano nei possibili nuovi acquisti della tv pubblica, c'era anche quello di Barbara D'Urso, ormai da due anni lontana dalla tv, ma sembra che almeno per adesso la conduttrice non sia stata citata per nessun programma.

"Barbara D'Urso e l'ipotesi programma in Rai"

La notizia è stata riportata da Adnkronos, che fa sapere: "la conduttrice non sarebbe presente nei palinsesti presentati oggi nell'incontro aziendale in corso con i consiglieri di amministrazione". L'ipotesi di un programma da affidare a Barbara D'Urso era in realtà piuttosto fumosa, non ci sono mai state delle vere e proprie conferme, sebbene l'arrivo della conduttrice potesse rappresentare una novità pre la programmazione televisiva dell'emittente, sempre in cerca di nuova linfa.

Quanto riportato dalla nota agenzia di stampa andrebbe in contrasto con quanto dichiarato da Davide Maggio nella giornata di ieri, secondo cui per l'ex volto Mediaset sarebbero in cantiere ben otto prime serate. Il programma da affidarle, quello che è stato definito come un "Carramba in salsa d'ursiana". In realtà il periodo in questione sarebbe quello invernale, quindi non incluso nelle presentazioni previste a fine giugno, ragion per cui non è escluso che la conduttrice possa effettivamente essere chiamata al timone di una trasmissione.

L'ultima apparizione di D'Urso in tv, d'altronde, è stata in un programma Rai, ovvero Ballando con le stelle, dove la conduttrice chiamata come ballerina per una notte, non ha nascosto il suo dispiacere per il trattamento subito dall'emittente per la quale ha lavorato per anni e anni della sua carriera. L'approdo nella tv pubblica, quindi, rappresenterebbe anche uno scacco a quello che è stato il suo passato televisivo. Non resta che attendere possibili sorprese per i prossimi palinsesti.