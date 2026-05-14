Eurovision 2026, chi sono i cantanti in finale: i 10 Paesi in classifica dopo la seconda semifinale

Si è conclusa anche la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, che si è tenuta il 14 maggio a Vienna. Ecco quali sono gli altri 10 Paesi finalisti che, insieme ai primi 10 già qualificati e ai Big Five, si giocheranno la vittoria nella finale del 16 maggio.

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Si è conclusa anche la seconda semifinale dell‘Eurovision Song Contest 2026, trasmessa in prima serata su Rai2 e in diretta da Vienna, in Austria. Altri 10 Paesi si sono classificati per la finale di sabato 16 maggio e si aggiungeranno a quelli già qualificati durante la prima semifinale dello scorso 12 maggio. Tra i finalisti, 25 in totale, c'è Sal Da Vinci con il brano Per Sempre Sì (che non si è esibito questa sera). Anche nella seconda semifinale a votare è stato il pubblico online o attraverso il televoto. L'Italia non ha potuto esprimere la sua preferenza perché il suo rappresentante non si è esibito. Ecco quali paesi si sono esibiti nella seconda semifinale:

Bulgaria, DARA: Bangaranga Azerbaigian, JIVA: Just Go Romania, Alexandra Căpitănescu: – Choke Me Lussemburgo, Eva Marija: Mother Nature Repubblica Ceca, Daniel Zizka: CROSSROADS Francia, Monroe: Regarde! Armenia, SIMÓN: Paloma Rumba Svizzera, Veronica Fusaro: Alice Cipro, Antigoni: JALLA Austria, COSMÓ: Tanzschein Lettonia, Atvara: Ēnā Danimarca, Søren Torpegaard Lund: Før vi går hjem Australia, Delta Goodrem: Eclipse Ucraina, LELÉKA: Ridnym Regno Unito, LOOK MUM NO COMPUTER: Eins, Zwei, Drei Albania, Alis: Nân Malta, AIDAN: Bella Norvegia, JONAS LOVV: YA YA YA

I cantanti finalisti all'Eurovision 2026 e chi accede dopo la seconda semifinale

Sono 25 in totale i finalisti dell'Eurovision 2025: 10 Paesi classificati nella prima semifinale, 10 nella seconda semifinale, i 5 Big Five (che hanno avuto accesso diretto alla serata conclusiva), di cui fa parte anche l'Austria ospitate. Nella serata del 12 maggio hanno conquistato un posto per giocarsi la vittoria i seguenti paesi: Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. I 10 Paesi che nella seconda semifinale del 14 maggio si sono qualificati per l'ultima serata dell'evento sono i seguenti (non è una classifica):