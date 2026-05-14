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Eurovision Song Contest 2026

Eurovision 2026, chi sono i cantanti in finale: i 10 Paesi in classifica dopo la seconda semifinale

Si è conclusa anche la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, che si è tenuta il 14 maggio a Vienna. Ecco quali sono gli altri 10 Paesi finalisti che, insieme ai primi 10 già qualificati e ai Big Five, si giocheranno la vittoria nella finale del 16 maggio.
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A cura di Elisabetta Murina
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Eurovision Song Contest 2026

Si è conclusa anche la seconda semifinale dell‘Eurovision Song Contest 2026, trasmessa in prima serata su Rai2 e in diretta da Vienna, in Austria. Altri 10 Paesi si sono classificati per la finale di sabato 16 maggio e si aggiungeranno a quelli già qualificati durante la prima semifinale dello scorso 12 maggio. Tra i finalisti, 25 in totale, c'è Sal Da Vinci con il brano Per Sempre Sì (che non si è esibito questa sera). Anche nella seconda semifinale a votare è stato il pubblico online o attraverso il televoto. L'Italia non ha potuto esprimere la sua preferenza perché il suo rappresentante non si è esibito. Ecco quali paesi si sono esibiti nella seconda semifinale: 

  1. Bulgaria, DARA: Bangaranga
  2. Azerbaigian, JIVA: Just Go
  3. Romania, Alexandra Căpitănescu: – Choke Me
  4. Lussemburgo, Eva Marija: Mother Nature
  5. Repubblica Ceca, Daniel Zizka: CROSSROADS
  6. Francia, Monroe: Regarde!
  7. Armenia, SIMÓN: Paloma Rumba
  8. Svizzera, Veronica Fusaro: Alice
  9. Cipro, Antigoni: JALLA
  10. Austria, COSMÓ: Tanzschein
  11. Lettonia, Atvara: Ēnā
  12. Danimarca, Søren Torpegaard Lund: Før vi går hjem
  13. Australia, Delta Goodrem: Eclipse
  14. Ucraina, LELÉKA: Ridnym
  15. Regno Unito, LOOK MUM NO COMPUTER: Eins, Zwei, Drei
  16. Albania, Alis: Nân
  17. Malta, AIDAN: Bella
  18. Norvegia, JONAS LOVV: YA YA YA

I cantanti finalisti all'Eurovision 2026 e chi accede dopo la seconda semifinale

Sono 25 in totale i finalisti dell'Eurovision 2025: 10 Paesi classificati nella prima semifinale, 10 nella seconda semifinale, i 5 Big Five (che hanno avuto accesso diretto alla serata conclusiva), di cui fa parte anche l'Austria ospitate. Nella serata del 12 maggio hanno conquistato un posto per giocarsi la vittoria i seguenti paesi: Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. I 10 Paesi che nella seconda semifinale del 14 maggio si sono qualificati per l'ultima serata dell'evento sono i seguenti (non è una classifica):

  • Bulgaria
  • Ucraina
  • Norvegia
  • Australia
  • Armenia
  • Malta
  • Cipro
  • Albania
  • Danimarca
  • Repubblica Ceca
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