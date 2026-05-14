Eurovision 2026, chi sono i cantanti in finale: i 10 Paesi in classifica dopo la seconda semifinale
Si è conclusa anche la seconda semifinale dell‘Eurovision Song Contest 2026, trasmessa in prima serata su Rai2 e in diretta da Vienna, in Austria. Altri 10 Paesi si sono classificati per la finale di sabato 16 maggio e si aggiungeranno a quelli già qualificati durante la prima semifinale dello scorso 12 maggio. Tra i finalisti, 25 in totale, c'è Sal Da Vinci con il brano Per Sempre Sì (che non si è esibito questa sera). Anche nella seconda semifinale a votare è stato il pubblico online o attraverso il televoto. L'Italia non ha potuto esprimere la sua preferenza perché il suo rappresentante non si è esibito. Ecco quali paesi si sono esibiti nella seconda semifinale:
- Bulgaria, DARA: Bangaranga
- Azerbaigian, JIVA: Just Go
- Romania, Alexandra Căpitănescu: – Choke Me
- Lussemburgo, Eva Marija: Mother Nature
- Repubblica Ceca, Daniel Zizka: CROSSROADS
- Francia, Monroe: Regarde!
- Armenia, SIMÓN: Paloma Rumba
- Svizzera, Veronica Fusaro: Alice
- Cipro, Antigoni: JALLA
- Austria, COSMÓ: Tanzschein
- Lettonia, Atvara: Ēnā
- Danimarca, Søren Torpegaard Lund: Før vi går hjem
- Australia, Delta Goodrem: Eclipse
- Ucraina, LELÉKA: Ridnym
- Regno Unito, LOOK MUM NO COMPUTER: Eins, Zwei, Drei
- Albania, Alis: Nân
- Malta, AIDAN: Bella
- Norvegia, JONAS LOVV: YA YA YA
I cantanti finalisti all'Eurovision 2026 e chi accede dopo la seconda semifinale
Sono 25 in totale i finalisti dell'Eurovision 2025: 10 Paesi classificati nella prima semifinale, 10 nella seconda semifinale, i 5 Big Five (che hanno avuto accesso diretto alla serata conclusiva), di cui fa parte anche l'Austria ospitate. Nella serata del 12 maggio hanno conquistato un posto per giocarsi la vittoria i seguenti paesi: Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. I 10 Paesi che nella seconda semifinale del 14 maggio si sono qualificati per l'ultima serata dell'evento sono i seguenti (non è una classifica):
- Bulgaria
- Ucraina
- Norvegia
- Australia
- Armenia
- Malta
- Cipro
- Albania
- Danimarca
- Repubblica Ceca