Barbara d'Uso nel daytime Rai? Il direttore Mellone: "Grandissima professionista ma abbiamo già i nostri" Non sarebbe prevista la presenza di Barbara d'Urso all'interno dei palinsesti futuri del daytime dei canali Rai. A confermarlo è Angelo Mellone, direttore dell'Intrattenimento Day Time delle reti del servizio pubblico.

A cura di Stefania Rocco

Non è previsto, almeno per il momento, alcuno sbarco di Barbara d’Uso all’interno dei programmi dell’intrattenimento del day time dei canali Rai. A confermarlo a TvTalk, dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa, è stato il direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai Angelo Mellone. A pochi giorni dall’intervista al Corriere nella quale D’Urso aveva chiarito che il fatto di non essere tornata in onda con un programma tutto suo dopo il burrascoso divorzio da Mediaset non fosse dipeso dalla sua volontà, anche Mellone conferma l’inesistenza di un progetto attuale che veda coinvolta la conduttrice in Rai, almeno per quanto riguarda l’intrattenimento mattutino e pomeridiano di Rai1, Rai2 e Rai3.

L’intervento di Angelo Mellone: "Per ora siamo al completo"

Intervenuto a TvTalk, Mellone si è ritrovato di fronte alla domanda di un analista che gli ha chiesto conto proprio dell’intervista rilasciata da D’Urso e della possibilità di un approdo a sorpresa sulle reti del servizio pubblico: “Direttore, abbiamo visto che la d’Urso ha rilasciato una lunga intervista dopo un periodo di silenzio. Ecco, pensa che per lei ci sia ancora spazio in televisione e le piacerebbe magari averla nel daytime?”. “Non ho letto l’intervista”, ha risposto il direttore, immediatamente incalzato dalla conduttrice e giornalista Mia Ceran: “Sì, però risponda alla seconda parte della domanda. Ti piacerebbe Barbara d’Urso nel daytime di Rai Uno o Rai Due?”. A quel punto, il direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai ha chiarito che non esiste, al momento, alcun contatto in corso che possa riportare l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque in Rai:

È una grandissima professionista, però la Rai ha i suoi, quindi almeno nella fascia del Daytime abbiamo al momento, diciamo, cioè, che abbiamo tendenzialmente confermato tutto l’impianto. Però mai dire mai, nel senso che… per ora siamo al completo.

Barbara d’Urso: “Mancato ritorno in tv? Non dipende da me”

Al Corriere, solo pochi giorni fa, era stata la stessa Barbara a chiarire di non essere stata coinvolta in alcun modo in quanto accaduto nel corso degli ultimi tre anni di sua assenza dalla televisione. “Non è stata una mia scelta, ma ho deciso di non parlarne. Per ora”, ha fatto sapere la conduttrice. Solo pochi giorni fa, si era ventilata l’ipotesi di un eventuale ritorno della presentatrice in Rai. Ipotesi immediatamente smentita da una serie di indiscrezioni raccolte da Adnkronos: “Le ipotesi che la riguardavano avrebbero incontrato ostacoli insormontabili, che di fatto rendono al momento impossibile annunciare, nella presentazione dei palinsesti autunnali prevista per fine giugno, un suo rientro in Rai nella stagione '25-'26”.