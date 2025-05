video suggerito

Sfuma il ritorno in Rai di Barbara D’Urso: “Ostacoli insormontabili” Secondo le ultime indiscrezioni, per il momento si sarebbe arenata ogni ipotetica trattativa per portare su Rai1 la nota conduttrice. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sembra sfumata, almeno per il momento, la possibilità di vedere Barbara D'Urso su Rai1. Alcune indiscrezioni dell'ultima ora parlano di "ostacoli insormontabili" che avrebbero fatto saltare, almeno per il momento, ogni ipotetica trattativa. Nei giorni scorsi si era parlato di una presunta mediazione da parte di Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio, per farla approdare in Rai.

Perché sarebbe saltata la trattativa per portare Barbara D'Urso su Rai1

Secondo quanto riporta AdnKronos, Barbara D'Urso per il momento non sarebbe destinata ad approdare sugli schermi Rai nella prossima stagione:

Le ipotesi che la riguardavano avrebbero incontrato ostacoli insormontabili, che di fatto rendono al momento impossibile annunciare, nella presentazione dei palinsesti autunnali prevista per fine giugno, un suo rientro in Rai nella stagione '25-'26.

È questa l'ennesima indiscrezione che riguarda la carriera della nota conduttrice, dopo l'addio – forzato – a Mediaset.

L'indiscrezione sul futuro della carriera di Barbara D'Urso

Da settimane si rincorrono le indiscrezioni sul ritorno in TV di Barbara D'Urso. Le indiscrezioni parlavano di un programma infrasettimanale collocato nel pomeriggio di Rai1. Nelle scorse ore, Il Foglio, aveva aggiunto ulteriori dettagli parlando di una trasmissione in onda da gennaio 2026 su Rai1 ogni venerdì pomeriggio. Il quotidiano sosteneva anche che Matteo Salvini fosse intervenuto per perorare la causa della nota conduttrice:

Un programma di “emotainment”. Così ci dicono almeno dei dirigenti Rai. […] Un minestrone di lacrime, chiacchiere e sorrisi al wattaggio di un faro. […] Pareva condannata al limbo dei filtri Instagram, D’Urso. Finché non è arrivato un amico geniale: Salvini appunto. […] La vuole lui la D’Urso in Rai.

Non resta che attendere la presentazione dei palinsesti per scoprire la verità.