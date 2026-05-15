L’ordine di uscita ufficiale della finale di Eurovision 2026: bene Sal Da Vinci a fine scaletta

Sal Da Vinci e l’ordine di uscita finale Eurovision 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli organizzatori di Eurovision hanno reso noto l'ordine di uscita dei cantanti durante la finale di sabato 16 maggio con Sal Da Vinci e la sua "Per sempre sì" che usciranno come ventiduesimi. Poche ore dopo la seconda semifinale, che ha completato il numero dei Paesi che si contenderanno la vittoria finale dell'Eurovision, gli organizzatori hanno deciso quale sarebbe stato l'ordine di uscita di tutti i Paesi, svelando una delle maggiori curiosità per i fan di Eurovision. Alla fine di entrambe le semifinali, gli artisti hanno pescato a caso la posizione: prima metà, seconda metà e "scelta della produzione". Adesso ciascun artista sa quando uscirà; Sal Da Vinci, che aveva pescato il "Producers' choice", è stato selezionato alla posizione 22. In questi giorni il cantante italiano ha visto un incremento di stream tra quelli in gara, senza contare il boom delle visualizzazioni della sua esibizione, durante la prima semifinale.

La scaletta della finale

Durante la finale che si terrà sabato 16 maggio sarà sempre presentata da Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, mentre per l'Italia ci saranno Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. I due presentatori commenteranno la finale che sarà in onda su Rai 1 – dopo che le due semifinali sono state trasmesse su Rai 2 – a partire dalle 21 con anteprima dalle 20.35. Sal Da Vinci non parte tra i favoriti – benché negli ultimi giorni abbia scalato un paio di posizioni e oggi è settimo -, ma essere nelle ultime posizioni, a ridosso della fine del televoto, non è considerato un male. Uno statistico intervistato dalla BBC spiegò che dividendo il totale in quattro gruppi, suonare nell'ultimo quarto era un vantaggio. Le nazioni favorite dai pronostici, ovvero Finlandia, Australia e Grecia si esibiranno rispettivamente in diciassettesima, ottava e sesta posizione. Apre la finale la Danimarca Ecco l'ordine di partenza ufficiale della finale: