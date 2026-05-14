Chi sono i conduttori in Austria dell’Eurovision 2026: per l’Italia Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini

Stasera, giovedì 14 maggio, ci sarà la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 dall’arena Wiener Stadthalle di Vienna. A condurre l’evento sul palco ci saranno Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, mentre la conduzione italiana sarà affidata alla coppia Gabriele Corsi/Elettra Lamborghini che troveremo anche in finale.

Conduttori Eurovision Song Contest 2026

Stasera, giovedì 14 maggio 2026, ritorna l'Eurovision Song Contest 2026 di Vienna, con la seconda semifinale in diretta dall'arena Wiener Stadthalle. Non sarà tra i protagonisti Sal Da Vinci, esibitosi già lo scorso 12 maggio. Sarà possibile guardare l'evento, in onda su Rai 2, dalle ore 21, con la conduzione italiana affidata alla coppia Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Ma a condurre l'evento sul palco ci saranno due protagonisti del mondo dello spettacolo austriaco, la presentatrice Victoria Swarovsky e l'attore Michael Ostrowski. Andiamo a scoprire chi sono.

Chi sono i presentatori Victoria Swarovski e Michael Ostrowski

Victoria Swarovski, classe 1993, è un volto noto del mondo dello spettacolo austriaco nonché ereditiera dell'imperio dei cristalli Swarovsky. Dopo aver debuttato nel mondo della musica a 17 anni, con la firma con l'etichetta Sony Music, ha pubblicato nel 2010 il suo primo singolo "One in a million". Ha partecipato, nel 2016, anche alla nona edizione di "Let's Dance", una rivisitazione austriaca di "Ballando con le stelle", dove ha anche conquistato la vittoria con il ballerino Erich Klann. Dopo due anni ha cominciato la conduzione del programma, e ha successivamente presentato anche "Das Supertalent", una rivisitazione austriaca del franchise "Got Talent". Solo qualche mese fa, sotto pseudonimo, ha anche affrontato la Rally Dakar.

Mentre Michael Ostrowski è uno degli attori austriaci più importanti: ha recitato in più di 60 pellicole, ma anche Serie tv come "Il commissario Rex", "Come vendere droga in fretta", disponibile su Netflix ed è stato regista di due pellicole: "Hotel Rock'n'Roll" del 2016 e "The Hawk" del 2022. Dal 2012 conduce insieme all'attrice Pia Hierzegger la trasmissione satirica Demokratie – Die Show sulla tv privata austriaca, mentre dal 2014 è il presentatore della rassegna di canzoni di protesta FM4-Protestsongcontest al Rabenhof Theater di Vienna.

Chi sono i presentatori italiani che commenteranno l'evento

Per la sesta volta consecutiva ritornerà alla conduzione, per l'Eurovision Song Contest 2026 trasmesso da Rai 2, Gabriele Corsi. Il presentatore e comico sarà accompagnato nella conduzione dalla new entry Elettra Lamborghini, reduce dall'avventura a Canzonissima e precedentemente impegnata al Festival di Sanremo 2026 con il brano "Voilà". Mentre la portavoce per l'Italia dei voti assegnati dalla giuria nazionale del Paese sarà, all'esordio, l'attrice e conduttrice campana Mariasole Pollio.