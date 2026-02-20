Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: siamo pronti a ballare sulle note di “Voilà”

Elettra Lamborghini sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Voilà”. Il ritorno della cantante emiliana, dopo l’esordio nel 2020 con “Musica (e il resto scompare) e la co-conduzione lo scorso anno.

Elettra Lamborghini, Sanremo 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elettra Lamborghini sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Voilà". Si tratta della seconda partecipazione in gara per la cantante e showgirl bolognese classe 1994, con il suo esordio nel 2020 nella sezione Campioni con il brano "Musica (e il resto scompare)". La canzone guadagnerà solo il 21° posto finale nella classifica generale, ma otterrà un enorme successo radiofonico e commerciale, conquistando il doppio disco di platino. Il legame con l'Ariston non si spezza: nel 2025, infatti, la cantante è tornata al Festival in una veste diversa, quella di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti per una delle serate della kermesse. Un sogno annunciato in una intervista a Fanpage.it: "Per adesso preferisco focalizzarmi sulla mia carriera musicale, ma un giorno vorrei presentare il Festival di Sanremo. Con calma, ma punto alle stelle".

Nella sua carriera ha pubblicato 2 progetti ufficiali in studio: esordisce musicalmente nel 2018 con il brano "Pem Pem", raggiunta successivamente dall'album di debutto "Twerking Queen" del 2019. Tra i periodi di maggior successo c'è sicuramente la sequenza 2021-22, con due hit estive che hanno dominato le classifiche italiane: da "Pistolero", certificato tre volte disco di platino, fino a "Caramello" in collaborazione con Rocco Hunt e Lola Índigo, premiato con quattro dischi di platino. Il suo ultimo progetto discografico, datato 2023, è l'album "Elettraton", accompagnato dal fumetto, edito BeccoGiallo, in cui viene rappresentata come un'eroina.

Elettra Lamborghini sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Intercettata dai microfoni di RaiPlay la cantante ha descritto così la sua partecipazione con "Voilà": "Il titolo della mia canzone a Sanremo è Voilà e parla di un noto cantante italiano, o nota chi lo sà, ed è la celebrazione della vita e dello stare bene. Ci sono tante parole chiave, però sono vestita di rosso oggi quindi “amarena”. Non posso dirvi più di tanto ma la parola amarena è verso l’inizio".