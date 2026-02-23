Il testo e il significato di Voilà di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: il brano dedicato a Raffaella Carrà

Elettra Lamborghini torna al Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Voila”: un brano celebrativo nei confronti di Raffaella Carrà e la descrizione di un tira e molla tra due partner in discoteca.

Elettra Lamborghini, Sanremo 2026

Elettra Lamborghini torna al Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Voila". Si tratta della seconda partecipazione per la cantante emiliana, a 6 anni dal suo esordio al Festival di Sanremo 2020 con "Musica (e il resto scompare) che aveva guadagnato il 21° posto finale. In questo senso non ci allontaniamo dalle atmosfere latin del brano che compongono "Voilà" che contiene anche un namedropping interessante, con la citazione di una delle showgirl della televisione italiana come Raffaella Carrà. La canzone è stata scritta per la cantante da un team composto da Andrea Bonomo, Edwyn Roberts e Pietro Celona.

L'atmosfera di "Voilà", il brano sanremese di Elettra Lamborghini, ci proietta l'immagine di un sabato sera in discoteca, in cui vengono raffigurate tutte le situazioni più prevedibili. Dall'immaginario "ballo con le stelle" al tira e molla tra i due protagonisti, fino al ritornello in cui ci accompagnano vari associazioni a Raffaella Carrà. Infatti, non è solo la citazione diretta a esser inclusa in "Voilà", ma anche riferimenti come "Ballare e poi finire giù per terra, viva l'amore, amore, amore che si fa", che potrebbe esser un chiaro riferimento a "Com'è bello far l'amore da Trieste in giù", contenuta in "Tanti Auguri".

Parlando ai microfoni di RaiPlay, l'artista emiliana ha svelato l'intento celebrativo del pezzo, giocando con il mistero su chi fosse l'artista italiana da celebrare: "Il titolo della mia canzone a Sanremo è Voilà e parla di un noto cantante italiano, o nota chi lo sà, ed è la celebrazione della vita e dello stare bene". Elettra ha poi offerto un indizio cromatico legato al testo, collegandolo al suo look: "Ci sono tante parole chiave, però sono vestita di rosso oggi quindi ‘amarena'. Non posso dirvi più di tanto ma la parola amarena è verso l’inizio".