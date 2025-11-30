Sanremo 2026, i 30 cantanti in gara: i nomi dei big annunciati da Carlo Conti

Carlo Conti annuncia all’edizione del Tg1 delle 13:30 di domenica 30 novembre i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026. Gli artisti sono ben 30, come lo scorso anno, oltre ai Big ci saranno però anche 4 Nuove Proposte.

Carlo Conti torna in diretta nell'edizione del Tg1 delle 13:30, per il consueto appuntamento in cui annuncia i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026. La prossima edizione del Festival è quasi alle porte, si terrà infatti dal 24 al 28 febbraio. Come è avvenuto già lo scorso anno, ci saranno anche le Nuove Proposte, i cui nomi saranno però resi noti dopo la finale di Sanremo Giovani, prevista per il 14 dicembre su Rai1.

La lista dei cantanti a Sanremo 2026

Sono ben 30 i cantanti in gara a Sanremo 2026, un numero che non si discosta poi tanto dalle previsioni fatte dal direttore artistico in questi mesi in cui ha ascoltato i brani che gli sono arrivati da centinaia di artisti italiani. Tanti i nomi gettonati che sono comparsi in queste settimane prima del fatidico annuncio, c'erano state anche voci di grandi rinunce da parte dei big che in questi anni avevano calcato il palco dell'Ariston. Carlo Conti ha definito il parterre di quest'anno "variegato". Vediamo, quindi, l'elenco dei protagonisti della prossima edizione del Festival:

Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez e Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samurai Jay Malika Ayane Luché Raf Bambole di Pezza Ermal Meta Nayt Elettra Lamborghini Michele Bravi J-Ax Enrico Nigiotti Maria Antonietta E Colombre Francesco Renga Mara Sattei LDA e Aka7ven Dargen D'Amico Levante Eddie Brock Patty Pravo

Il regolamento per i Big in gara

Lo scorso ottobre, la Rai ha pubblicato il regolamento della prossima edizione di Sanremo, la 76esima del Festival della canzone italiana, nonché la quinta condotta da Carlo Conti. Molte le conferme, rispetto al regolamento dello scorso anno, a partire dal numero di artisti in gara e che quindi si contenderanno il titolo di vincitore, passando per le Nuove Proposte formate da 4 artisti: due provenienti da Area Sanremo e due dal contest di Sanremo Giovani. Si confermano anche le tre giurie e il peso delle stesse nelle decisioni del vincitore: il Televoto varrà il 34%, mentre Sala Stampa, Tv e Web e la giuria delle Radio si divideranno equamente il restante 66%.