Festival di Sanremo 2026

Sanremo 2026, i 30 cantanti in gara: i nomi dei big annunciati da Carlo Conti

Carlo Conti annuncia all’edizione del Tg1 delle 13:30 di domenica 30 novembre i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026. Gli artisti sono ben 30, come lo scorso anno, oltre ai Big ci saranno però anche 4 Nuove Proposte.
A cura di Ilaria Costabile
Festival di Sanremo 2026

Carlo Conti torna in diretta nell'edizione del Tg1 delle 13:30, per il consueto appuntamento in cui annuncia i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026. La prossima edizione del Festival è quasi alle porte, si terrà infatti dal 24 al 28 febbraio. Come è avvenuto già lo scorso anno, ci saranno anche le Nuove Proposte, i cui nomi saranno però resi noti dopo la finale di Sanremo Giovani, prevista per il 14 dicembre su Rai1.

La lista dei cantanti a Sanremo 2026

Sono ben 30 i cantanti in gara a Sanremo 2026, un numero che non si discosta poi tanto dalle previsioni fatte dal direttore artistico in questi mesi in cui ha ascoltato i brani che gli sono arrivati da centinaia di artisti italiani. Tanti i nomi gettonati che sono comparsi in queste settimane prima del fatidico annuncio, c'erano state anche voci di grandi rinunce da parte dei big che in questi anni avevano calcato il palco dell'Ariston. Carlo Conti ha definito il parterre di quest'anno "variegato". Vediamo, quindi, l'elenco dei protagonisti della prossima edizione del Festival:

  1. Tommaso Paradiso
  2. Chiello
  3. Serena Brancale
  4. Fulminacci
  5. Ditonellapiaga
  6. Fedez e Masini
  7. Leo Gassmann
  8. Sayf
  9. Arisa
  10. Tredici Pietro
  11. Sal Da Vinci
  12. Samurai Jay
  13.  Malika Ayane
  14. Luché
  15. Raf
  16. Bambole di Pezza
  17. Ermal Meta
  18. Nayt
  19. Elettra Lamborghini
  20. Michele Bravi
  21. J-Ax
  22. Enrico Nigiotti
  23. Maria Antonietta E Colombre
  24. Francesco Renga
  25.  Mara Sattei
  26.  LDA e Aka7ven
  27.  Dargen D'Amico
  28. Levante
  29. Eddie Brock
  30. Patty Pravo
Immagine

Il regolamento per i Big in gara

Lo scorso ottobre, la Rai ha pubblicato il regolamento della prossima edizione di Sanremo, la 76esima del Festival della canzone italiana, nonché la quinta condotta da Carlo Conti. Molte le conferme, rispetto al regolamento dello scorso anno, a partire dal numero di artisti in gara e che quindi si contenderanno il titolo di vincitore, passando per le Nuove Proposte formate da 4 artisti: due provenienti da Area Sanremo e due dal contest di Sanremo Giovani. Si confermano anche le tre giurie e il peso delle stesse nelle decisioni del vincitore: il Televoto varrà il 34%, mentre Sala Stampa, Tv e Web e la giuria delle Radio si divideranno equamente il restante 66%.

