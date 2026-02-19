Il ritorno di Francesco Renga a Sanremo 2026 per raccontare un amore adulto

Francesco Renga, Sanremo 2026

Francesco Renga sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Il meglio di me". Si tratta dell'ennesimo ritorno da solista per il cantautore friuliano. Dopo aver partecipato nel 1991 con la rock band Timoria, con cui ha vinto il Premio della Critica, ha iniziato il suo percorso solista all'Ariston nel 2001, quando ha vinto la sezione Nuove Proposte con "Raccontami". Arriverà anche la vittoria, 4 anni più tardi, della sezione Big con "Angelo" dedicata alla figlia Jolanda e parteciperà successivamente nel 2009 con "Uomo senz'età", nel 2012 con "La tua bellezza" e nel 2014 con "Vivendo adesso". Ha partecipato anche nel 2024, questa volta con Nek, con il brano "Pazzo di te", arrivato in 25° posizione.

Francesco Renga, classe 1968, originario di Udine, è stato inizialmente una delle voci più interessanti del panorama rock italiano con i Timoria di cui è stato frontman. Dopo aver partecipato nel 1991 al Festival di Sanremo con la band, con cui vince il Premio della critica con il brano "Ritmo e dolore", comincia nel 2000 la sua carriera da solista. Nel 2001 si aggiudica la sezione Nuove Proposte con "Raccontami". Arriverà anche la vittoria, 4 anni più tardi, della sezione Big con "Angelo" dedicata alla figlia Jolanda. Nella sua carriera ha pubblicato 8 album da solista e due in collaborazione: il primo "Max Nek Renga" nel 2018 con Max Pezzali e Nek, mentre il secondo "RengaNek", ha anticipato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024.

Infatti, Renga e Nek, sono stati protagonisti sul palco con la canzone "Pazzo di te". Come Renga ha raccontato nell'intervista a Fanpage.it: "Abbiamo voluto portare una canzone scelta dalle nostre figlie, perché racconta un amore adulto, maturo. Abbiamo sentito la necessità, quasi l'urgenza di raccontare un amore puro, così come dovrebbe essere, così come dovrebbe essere raccontato. Purtroppo assistiamo troppo spesso a narrazioni di amori sbagliati, tossici, autodistruttivi. Quindi c'era la voglia di tornare a cantare l'amore come si faceva in quei Sanremo che guardavamo in bianco e nero: una canzone scritta per due belle voci".

Francesco Renga sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Il meglio di me". Intercettato durante le prove all'Ariston, ha dichiarato a Rai Play: "È una riflessione intima su una mia crescita personale, in cui affronto debolezze, fragilità e paure facendo in modo che queste non si proiettino sugli altri. Ho pensato che ‘Il meglio di me' fosse la canzone giusta per Sanremo per questa nuova consapevolezza conquistata. Ogni Sanremo ha dietro di sè motivazione diverse, poi l'emozione è sempre la stessa. È un'opportunità per fotografare un nuovo momento della mia vita artistica e personale".