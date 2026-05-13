Chi è Victoria Swaroski, la conduttrice dell’Eurovision 2026 è un’ereditiera multimiliardaria e pilota di rally

Victoria Swaroski è la conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2026. Ereditiera dell’azienda multimiliardaria di famiglia di cristalli, ha 32 anni ed è una cantante, conduttrice e pilota di rally. È fidanzata con Mark Mateschitz, erede della Red Bull.

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Victoria Swaroski è la conduttrice dell'Eurovision Song Contest 2026, in coppia con il comico Michael Ostrowski. Ha 32 anni, è una cantante, conduttrice e pilota di rally, oltre che ereditiera dell'azienda multimilionaria di famiglia. Attualmente fa coppia con Mark Mateschitz, erede della Red Bull.

Chi è Victoria Swaroski, conduttrice ed ereditiera

Nata a Innsbruck nel 1993, Victoria è figlia di Alexandra e Paul Swaroski. Sua madre è una giornalista, mentre il padre è attivo nell'azienda multimilionaria di famiglia, fondata nel 1985 da Daniel Swaroski. Fin da piccola ha portato avanti la passione per la musica e nel 2009, all'età di 16 anni, ha debuttato come cantante con lo pseudonimo Victoria S., nel tentativo di allontanarsi dal cognome di famiglia. Tra i suoi brani più celebri ci sono One in a Milione, Voyeur e My Heart Is Your Heart. Ha anche interpretato il brano There's a Place for Us per la versione tedesca del film Le Cronache di Narnia.

Parallelamente alla musica, ha portato avanti anche la carriera in tv: ha debuttato nel 2016 come concorrente di Let's Dance (versione tedesca di Ballando con le Stelle), dove si è classificata al primo posto, e l'anno successivo è diventata conduttrice proprio di quello stresso talent. Tra le sue esperienze televisive anche la giuria del programma Das Supertalent e un piccolo ruolo nella serie Das Traumschiff. Victoria Swaroski ha fondato anche il proprio marchio di cosmetici vegani, senza dimenticare la passione per il rally e le auto da corsa: ha debuttato alla Rally Dakar 2026 nella classe Challenger con lo pseudonimo Vic Flip e il navigatore Stefan Henken.

La vita privata di Victoria Swaroski, l'amore con l'erede di Red Bull e il primo matrimonio

Victoria Swarovski è attualmente fidanzata con Mark Mateschitz, miliardario austriaco ed erede della Red Bull. Dopo la morte del padre, fondatore del marchio, l'uomo ha ereditato circa il 50% dell'azienda. Nel 2017, invece, Swaroski aveva sposato l'investitore immobiliare Werner Murz, conosciuto nel 2010. Dopo cinque anni di matrimonio hanno divorziato ufficialmente.