Il ritorno di Barbara D’Urso in TV: “Matteo Salvini la vuole su Rai1, nuovo programma da gennaio”

A cura di Daniela Seclì

Sarebbe vicino il ritorno di Barbara D'Urso in TV. In queste ore, è stata diffusa un'indiscrezione secondo la quale Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio, si starebbe prodigando per permettere alla conduttrice di tornare davanti alla telecamera. Barbara D'Urso potrebbe tornare a gennaio 2026, ogni venerdì pomeriggio su Rai1 con un programma di emotainment. Vediamo i dettagli dell'indiscrezione.

Il ritorno di Barbara D'Urso in TV: Matteo Salvini si starebbe prodigando per lei

In un articolo pubblicato su Il Foglio e firmato da Salvatore Merlo si parla del futuro professionale di Barbara D'Urso. Secondo quanto riportato, la conduttrice sarebbe pronta a tornare in TV. A perorare la sua causa sarebbe il Ministro Matteo Salvini: "Il segretario della Lega punta a riportare in tv Barbara D’Urso". Secondo il quotidiano, Salvini si starebbe comportando da vero e proprio talent scout:

Il primo leghista a capire che si può perdere il nord ma conquistare l’Italia con una diretta Instagram. Ma da qui a diventare talent scout della Rai, ce ne passava. Non avremmo mai immaginato. E invece eccolo: sponsorizza, convince, preme. E alla fine, a quanto pare ottiene. Perché, come si dice in certi ambienti: “Matteo ci sa fare”.

Cosa farà Barbara D'Urso su Rai1 secondo le indiscrezioni

Secondo Il Foglio, Barbara D'Urso potrebbe tornare in tv da gennaio 2026 con un nuovo programma targato Rai1. Si tratterebbe di una trasmissione di emotainment, in onda ogni venerdì pomeriggio:

Su Rai 1, da gennaio, ogni venerdì pomeriggio. Con un programma di “emotainment”. Così ci dicono almeno dei dirigenti Rai. […] Un minestrone di lacrime, chiacchiere e sorrisi al wattaggio di un faro. […] Pareva condannata al limbo dei filtri Instagram, D’Urso. Finché non è arrivato un amico geniale: Salvini appunto. […] La vuole lui la D’Urso in Rai.