Solo 3 famosi al party di compleanno di Barbara d’Urso, lei lo aveva già detto: “Sono spariti tutti”

C’erano “solo” 3 personaggi famosi al party di compleanno organizzato per i 69 anni di Barbara d’Urso. Del resto, la conduttrice lo aveva detto: “Uscita dalla tv, sono spariti tutti”.

Sono stati "solo" tre i personaggi famosi a partecipare al party organizzato per festeggiare il 69esimo compleanno di Barbara d’Urso lo scorso 7 maggio. A evidenziarlo è Alberto Dandolo su Oggi, che ha notato come alla festa, ospitata nell’appartamento milanese della conduttrice nel quartiere di Moscova, tra i colleghi più noti dell’ex primadonna Mediaset ci fossero solo Enzo Miccio, Massimo Boldi e Mietta.

Del resto, era stata la stessa Barbara a raccontarlo in una intervista a La Stampa. "Fino al giorno prima in tv ricevevo una media di 200 messaggi, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti", aveva confidato, sottolineando quanto l’uscita da Mediaset abbia sconquassato la sua vita anche sul piano privato, interrompendo rapporti che, evidentemente, si basavano su presupposti diversi dall’amicizia.

Ma a presenziare al party sono state soprattutto le persone che Barbara considera davvero importanti. C’era il figlio Emanuele Berardi, che ha posato con lei accanto alla torta. Più schivo Giammauro, chirurgo di fama internazionale specializzato nel trattamento delle malattie del fegato. Autore di centinaia di pubblicazioni su riviste scientifiche dedicate alla ricerca e all’innovazione, il professor Berardi preferisce mantenere un profilo riservato, coerente con la sua professione. Motivo che lo spinge a esporsi di meno.

C’erano anche gli amici milanesi di Barbara, quelli di sempre, quelli che le sono rimasti accanto nel tempo. E quella festa sembrava anche una dichiarazione di intenti: sulla torta campeggiava la frase "Fi*a sopra ogni cosa", la stessa pronunciata a Ballando con le stelle quando parlava con la giurata Selvaggia Lucarelli, ai tempi in cui era ancora una “ballerina per una notte”.

Quel tono, d’altronde, la D’Urso – che della televisione è una signora – lo ha utilizzato senza cedimenti anche quando è tornata a Ballando da concorrente, vincendo uno scontro verbale dopo l’altro e confermando la sua cifra televisiva. "Fi*a sopra ogni cosa", appunto.