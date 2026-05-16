Barbara D’Urso prepara una docuserie sulla sua storia: “A Mediaset l’idea non piace”

Barbara D’Urso non avrebbe alcuna intenzione di restare in silenzio dopo la rottura con Mediaset: secondo un’indiscrezione, starebbe lavorando a un progetto per raccontare la sua verità, un’operazione che ai piani alti del Biscione avrebbe già creato forti malumori.

La partita a scacchi tra Barbara D’Urso e Mediaset pare arricchirsi di un nuovo capitolo. Dopo l’intervista rilasciata a La Stampa in cui la conduttrice era tornata a parlare della sua cacciata dall'azienda dopo sedici anni di collaborazione, emerge un retroscena che – se confermato – rischierebbe di scuotere i piani alti di Cologno Monzese. Secondo quanto riportato dalla stessa testata, D'Urso starebbe preparando una docuserie per raccontare la sua vita e, soprattutto, la sua versione dei fatti sull’addio forzato a Canale 5. Come riportato dal quotidiano, però, l'idea non piacerebbe affatto ai vertici del Biscione.

Il progetto della docuserie e il presunto nervosismo di Mediaset

Fino a questo momento, la strategia ufficiale dell'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi pareva orientata sul silenzio istituzionale. Eppure, stando ai retroscena, l'idea che Barbara D'Urso possa affidare a una produzione video i dettagli più scottanti del suo allontanamento avrebbe rotto la serenità dei dirigenti, i quali avevano ipotizzato una conduttrice ormai rassegnata al licenziamento. D'Urso, invece, sembra non aver mollato. E se la causa civile è destinata a proseguire, il caso potrebbe presto trasformarsi in un prodotto televisivo o per le piattaforme streaming.

Cos'aveva detto D'Urso nell'intervista: il presunto veto in Rai

Il polverone attorno alla vicenda era stato già sollevato nelle ultime ore, dopo l'intervista rilasciata a La Stampa nella quale D'Urso aveva spiegato quanto l'addio improvviso l'avesse destabilizzata, confermando di essere pronta a portare in tribunale chat, audio e comunicazioni private: "Mi è stato riferito che esisteva il divieto assoluto di avere contatti con me: un trattamento che solitamente si riserva ai vili traditori. E ovviamente ho le prove", le parole.

Tra le dichiarazioni più pesanti, ci sarebbe anche un presunto piano di Mediaset per bloccare i suoi progetti in Rai. D'Urso ha confermato che per ben tre volte sarebbe stata vicina al rientro nel servizio pubblico con programmi in prima serata, svaniti improvvisamente nel nulla dopo lunghe riunioni con i vertici. Tra questi progetti figurerebbe anche il reboot di Carramba che sorpresa, un format pop che al tempo sarebbe stato ritenuto perfetto per il suo pubblico di riferimento, ma che poi si è rivelato come un nulla di fatto.