Milly Carlucci difende Barbara D’Urso: “Spiace vedere un talento buttato via non per sua colpa”

Milly Carlucci ha difeso Barbara D'Urso. La conduttrice di Canzonissima, sebbene abbia preferito non entrare nel merito della battaglia legale tra Mediaset e la sua collega, ha speso parole cariche di stima per lei. Carlucci l'ha voluta fortemente nella passata edizione di Ballando con le stelle. Grazie al programma di Rai1, D'Urso ha potuto in qualche modo riabbracciare il suo pubblico.

Cosa ha detto Milly Carlucci su Barbara D'Urso

Milly Carlucci, in un'intervista rilasciata a La Stampa, ha precisato di non volere entrare nel merito della vicenda legale Mediaset – D'Urso perché ritiene che in faccende tanto delicate sia meglio "non fare pettegolezzi". Quando è stato evidenziato come sia stata la prima a tendere una mano alla conduttrice proponendole di entrare nel cast di Ballando con le stelle, la settantunenne ha speso parole di grande stima per la collega: "Mi spiace sempre quando vedo un talento buttato via non per sua colpa ma semplicemente perché il sistema vive di meteore e corre troppo veloce". E ha aggiunto: "La vita di un artista può essere attraversata da coni d'ombra e se non c'è nessuno che si chiede: ‘Perché quella persona brava è finita lì?', il rischio è di non uscirne mai. Non lasciare indietro nessuno è un valore per me fondamentale, soprattutto se applicato a professionisti di questo calibro".

La battaglia legale tra D'Urso e Mediaset

È notizia di questi giorni che Barbara D'Urso ha fatto causa a Mediaset per via di presunti diritti non pagati e ingerenze. Secondo quanto è emerso da alcune indiscrezioni, tra le accuse ci sarebbe anche quella di dover ricevere l'approvazione di Maria De Filippi e Silvia Toffanin per la lista degli ospiti dei suoi programmi. Questo dettaglio è stato smentito da Fascino a Fanpage.it. Anche Mediaset è intervenuta bollando come "non corrispondente alla realtà" la ricostruzione fatta dai legali della conduttrice. In queste ore, intanto, D'Urso è intervenuta sui social per smentire il retroscena secondo il quale Pier Silvio Berlusconi l'avrebbe aiutata a tornare in TV nel 2003 "in un momento in cui era ferma da anni". Barbara ha precisato che in quegli anni era protagonista di due fiction e si era vista costretta a rinunciare alla seconda stagione di una delle sue serie per poter condurre il Grande Fratello. Dunque, il lavoro non le mancava. Intanto ha assicurato che presto racconterà la sua verità.