Spunta il nome di Barbara D’Urso ai palinsesti Rai: “Otto prime serate per lei”

Barbara D'Urso potrebbe tornare in tv con 8 puntate su Rai 1 nel 2025. Il progetto "Carramba d'ursiano" divide i vertici tra sostenitori e oppositori della conduttrice.

Il nome di Barbara D'Urso spacca i retroscena della televisione italiana. Dopo mesi di silenzio e speculazioni, Davide Maggio ha svelato in anteprima che la conduttrice napoletana potrebbe essere pronta a sbarcare su Rai 1 con un progetto ambizioso che già divide i vertici della tv pubblica. Secondo il sito specializzato in notizie tv, nelle bozze dei palinsesti Rai 2025/2026, che domani arriveranno in Consiglio di Amministrazione, compare un dettaglio che non è passato inosservato: otto puntate in prima serata il venerdì sera: un "Carramba in salsa d'ursiana".

Il progetto divide la Rai

Il progetto, che dovrebbe debuttare a gennaio, rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione per i palinsesti Rai, storicamente restii ad accogliere personalità così polarizzanti. Ma qualcuno, nei piani alti di Via Asiago, sembra aver preso a cuore il ritorno della D'Urso, trasformando quella che inizialmente era solo una suggestione in una possibilità concreta. Quello che si prospetta è un vero e proprio scontro interno alla tv pubblica. Se da un lato c'è chi scommette che l'idea verrà "stracciata seduta stante" – scrive proprio così Davide Maggio – durante la prima presentazione ufficiale, dall'altro emerge una corrente che spinge per aprire definitivamente le porte di Rai 1 all'emotainment della conduttrice partenopea.

Una questione che è più politica che televisiva

La questione, come sottolinea Maggio, è più politica che televisiva. Il ritorno della D'Urso non rappresenterebbe solo un cambio di programmazione, ma una vera e propria dichiarazione di intenti da parte di chi governa l'azienda. Una scelta che potrebbe rompere quella "pax televisiva" che finora aveva tenuto la conduttrice lontana dai radar del servizio pubblico. La battaglia è appena iniziata, ma una cosa è certa: il nome della D'Urso è tornato a far parlare di sé ai massimi livelli della televisione italiana. E stavolta potrebbe essere la volta buona per il suo grande ritorno.