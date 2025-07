Maurizio Ferrini concorrente di Ballando con le Stelle 2025, l’annuncio del suo personaggio la signora Coriandoli

Maurizio Ferrini è il primo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2025. L'annuncio sulla pagina Instagram del programma, condotto da Milly Carlucci su Rai1 e in partenza il prossimo settembre. L'attore e produttore, conosciuto anche grazie al suo personaggio de La Signora Coriandoli, farà ufficialmente parte del cast. Nel frattempo continuano a rincorrersi voci su gli altri ballerini di questa edizione, come Andrea Delogu.

Maurizio Ferrini concorrente di Ballando, l'annuncio ufficiale sui social

Con un annuncio sul profilo Instagram di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha reso noto il primo concorrente ufficiale di questa edizione. Si tratta di Maurizio Ferrini, attore e produttore, conosciuto grazie al suo personaggio de La Signora Coriandoli, con il quale è stato ospite fisso a Che Tempo che Fa. "Ho un segreto da comunicare, a patto che non lo diciate a nessuno", ha spiegato lui indossando i panni dell'iconica signora. Poi ha dato la notizia: "La mia amica Milly mi ha voluto a Ballando con le Stelle ma non so se sono all'altezza. C'è un ballerino che mi farà da maestro che è uno spettacolo per gli occhi, non lo dite a nessuno".

Le indiscrezioni sugli altri membri del cast

Maurizio Ferrini è il primo nome ufficiale di Ballando con le Stelle 2025, ma nel frattempo il resto del cast del programma continua a essere in via di definizione. Secondo Davide Maggio, un altro nome praticamente certo è quello di Andrea Delogu. La sua presenza nel programma potrebbe servirle da trampolino di lancio per un altro progetto, La Porta Magica, lo show che conduce nel pomeriggio di Rai2 Milly Carlucci avrebbe ricevuto anche dei no, in particolare quello di Francesca Pascale. L'ex compagna di Berlusconi ha ammesso che le sarebbe arrivato l'invito, che ha scelto di declinare per progetti di altro tipo.