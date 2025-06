Milly Carlucci rompe il silenzio su Chiara Ferragni a Ballando 2025: “Non se l’è sentita”

video suggerito

Milly Carlucci rompe il silenzio su Chiara Ferragni a Ballando 2025: "L'ho chiamata ma al momento non se l'è sentita". Così la nota conduttrice si è espressa su una delle notizie che aveva infiammato i rumors intorno la pista da ballo del programma di Rai1. Ha risposto alle domande dei giornalisti in occasione dei palinsesti autunnali della RAI presentati ieri a Napoli.

Confermata la giuria di Ballando 2025: c'è anche Mariotto

E se Chiara Ferragni aveva rappresentato un grande punto di domanda, più che confermata invece la giuria del programma: Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Alessandro Canino e Caroline Smith. La motivazione è semplice: "Ci vogliamo bene, nelle famiglie è giusto confrontarsi, avere opinioni diverse", ha dichiarato riferendosi al nodo creatosi in chiusura precedente stagione. È stato un finale piuttosto burrascoso a causa delle intemperanze di Guillermo Mariotto, che a poche puntate dalla fine si è alzato e ha abbandonato lo studio in piena diretta tv. I ricaschi sono stati molteplici, le dichiarazioni a mezzo stampa si sono susseguite descrivendo gli scenari più disparati, poi la sua presenza in studio è stata comunque assicurata. E lo sarà di certo ancora per la prossima edizione.

Barbara D’Urso e Caroline Smith

L'ipotesi Barbara D'Urso ancora sul tavolo

E sull'ipotesi Barbara D'Urso nel cast di Ballando con le stelle 2025, Milly Carlucci ha preferito glissare: "Questo è il bello di fare i casting di ‘Ballando con le stelle'. Nei mesi prima tutti ti fanno proposte, si fanno ipotesi, alcune sono nate, altre sono morte, altre confermate, continuate a seguirci". La solita suspance. La stessa che ieri ha accompagnato anche l'ipotesi di vedere D'Urso comparire nei palinsesti Rai 2026, per i quali pare si sia attivato un approccio più che possibilista.