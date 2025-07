video suggerito

Contatti in corso tra Milly Carlucci e Barbara d'Urso per Ballando con le stelle: "Alla Rai l'idea piace" Prosegue a ritmo serrato il corteggiamento di Milly Carlucci affinché Barbara d'Urso entri a far parte della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Una carta già tentata in passato ma che, stando alla nuova vicinanza tra la conduttrice e la Rai, questa volta potrebbe davvero concretizzarsi.

A cura di Stefania Rocco

I contatti tra le due sarebbero diventati frequenti e, secondo fonti vicine alla produzione, stavolta le probabilità sarebbero “maggiori che in passato”. Anche perché, complice lo stop momentaneo al progetto che avrebbe dovuto vederla alla guida di quattro o cinque prime serate su Rai1 (inizialmente previste per i venerdì di gennaio), per Carmelita si apre una nuova possibilità. Sempre che accetti davvero di partecipare a uno show nel ruolo di concorrente.

Il via libera della Rai

A confermare che qualcosa si sta davvero muovendo sono anche gli addetti ai lavori interni a Ballando con le Stelle. Dalle parti del programma si parla già di un’edizione “molto forte”, espressione che dovrebbe tradursi in un cast costruito con nomi pesanti. Barbara è tra questi. E stavolta non ci sarebbero veti: l’ingresso nel cast dei concorrenti non è materia della dirigenza Rai ma della direttrice artistica Milly Carlucci, che ha sempre espresso stima per la collega.

Non è un mistero che in passato ci fosse stata anche un’idea legata alla giuria, ipotesi alla quale la D’Urso si era detta interessata. Ma Milly, com’è noto, ha sempre difeso la solidità del gruppo storico di giudici del programma. Ora però le circostanze sono diverse e un suo eventuale sì potrebbe fare da apripista per un vero ritorno in video. A Viale Mazzini l’idea piace, ma l’ultima parola spetta a Barbara, notoriamente difficile da convincere di fronte a progetti che non prevedano una sua conduzione.

Barbara D’Urso: “In Rai era in programma un nuovo format”

La partecipazione a Ballando con le Stelle nel ruolo di concorrente permetterebbe alla conduttrice di non restare ferma per un’altra stagione televisiva, in attesa che la Rai sciolga le riserve sul format già annunciato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Non è Carramba, un progetto di ‘emotainment’ bello, elegante, popolare, commovente e divertente tagliato su misura del prime time di Rai Uno. Al direttore è piaciuto moltissimo. L’idea è di fare 4 o 5 puntate, il venerdì sera. Tra l’altro, ho visto che a gennaio il bel programma della Clerici si sposterà dal venerdì al sabato. Tutto quadra”, aveva dichiarato la conduttrice.

Un progetto che, come emerso durante la presentazione dei palinsesti Rai, sembrerebbe per il momento rimasto su carta. Ma che non è detto non possa riprendere vita, magari proprio in seguito a una stagione in cui sia Barbara a mettersi a disposizione della rete per prima, accettando un ruolo “minore” in cambio di un grande ritorno alla guida di un programma tutto suo. È già accaduto che Ballando facesse da porta d’ingresso per il rilancio in tv di grandi nomi. Per Barbara potrebbe non essere diverso.