Milly Carlucci commenta l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset Milly Carlucci, intervistata da DavideMaggio.it, ha parlato della prossima edizione di Ballando con le stelle e ha commentato l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset.

A cura di Daniela Seclì

Milly Carlucci ha rilasciato un'intervista a DavideMaggio.it. La conduttrice, nei prossimi mesi, tornerà al timone di Ballando con le stelle. Così, ha fatto sapere quando si inizierà a ragionare sulla giuria. Quanto al cast, invece, ha già in mente dei nomi, ma fino a quando non sarà stabilito il budget sarà ancora tutto in forse. Milly Carlucci ha anche detto la sua sulla fine del rapporto professionale tra Mediaset e Barbara D'Urso.

L'augurio di Milly Carlucci

La lunga esperienza professionale di Barbara D'Urso a Mediaset, si è conclusa in modo decisamente burrascoso. La conduttrice ha raccontato di essere stata lasciata a casa senza preavviso. Nel comunicato ufficiale diramato dall'azienda, invece, si parla di una decisione presa di comune accordo. Per settimane si sono rincorse indiscrezioni secondo le quali, D'Urso sarebbe stata nella giuria di Ballando con le stelle. Eventualità smentita dalla diretta interessata. Intanto, Milly Carlucci ha fatto un augurio alla collega:

Barbara è una grandissima professionista. Le faccio un in bocca al lupo grandissimo in modo che la sua carriera – ovunque lei sceglierà di andare – continui con lo stesso strepitoso successo che ha avuto sinora.

Ballando con le stelle, fervono i preparativi per la nuova edizione

Milly Carlucci ha raccontato a DavideMaggio.it che l'obiettivo della nuova edizione di Ballando con le stelle sarà anche quello di "essere una certezza" quanto alla "solidità degli ascolti". Inoltre, si propone di "rinnovare il patto di amicizia con il pubblico di Rai1". Quanto alla giuria e al cast, la conduttrice ha chiarito: