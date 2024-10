video suggerito

Milly Carlucci sugli infortuni a Ballando: "Nina Zilli è quella che stava peggio, costole rotte" Non solo Sonia Bruganelli e Massimo Ossini, anche Nina Zilli si è infortunata a Ballando con le stelle. La concorrente non aveva raccontato cosa le fosse successo e a fare chiarezza è stata Milly Carlucci.

Tra i topic della nuova puntata de La Volta Buona c'è stato Ballando con le stelle. Caterina Balivo ha annunciato agli ospiti di avere in esclusiva il racconto di Milly Carlucci sullo stato fisico di tutti i concorrenti: "Nina Zilli non ha voluto dire nulla ma Milly ha chiarito che ha due costole rotte". Oltre a lei, anche Sonia Bruganelli e Massimiliano Ossini si sono infortunati.

Milly Carlucci sulle condizioni fisiche dei concorrenti a Ballano con le stelle: "Nina Zilli è quella che stava peggio"

Nel rivolgersi a Milly Carlucci, l'inviato della trasmissione La Volta Buona ha ironizzato: "È il Ballando medical drama". La conduttrice dello show in onda su Rai 1 fa chiarezza: "Paolantoni è stato malissimo una settimana di dolori brutti, non so come abbia fatto a stare in piedi. Poi, Nina, Sonia Bruganelli e Massimiliano Ossini hanno avuto problemi fisici". Tra tutti, però, una concorrente è quella che ha dovuto fare maggiore sforzo: "Dei tre forse Nina è quella che stava peggio perché quando è entrata in pista alle 17:00, nonostante l'antidolorifico, non si poteva neanche toccare. Sì, sono le costole".

Pasquale La Rocca sulle critiche per la coreografia con Nina Zilli: "Accusato di aver spinto troppo"

Pasquale La Rocca, compagno di ballo di Nina Zilli, aveva lasciato un messaggio sui social per fare chiarezza sull'esibizione di sabato 12 ottobre a Ballando con le stelle. Il ballerino, infatti, era stato accusato dai giudici di "aver spinto troppo" su Zilli. "A causa degli infortuni, ieri sera non siamo riusciti a completare la coreografia come speravamo – ha scritto in un post condiviso su Instagram – Sono stato criticato per aver spinto troppo, ma in realtà ho modificato più volte la coreografia fino a pochi minuti dalla diretta, proprio per cercare di renderla il più adatto possibile alle condizioni di Nina".