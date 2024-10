video suggerito

Sonia Bruganelli infortunata a Ballando con le stelle: la foto del referto medico e la replica di Lucarelli Sonia Bruganelli pubblica sui social una foto del referto medico che attesta l'infortunio a Ballando con le stelle. La concorrente aveva parlato a La Vita in Diretta del suo incidente e del parere dei giudici sulla sua esibizione.

"Continueremo a provarci…vero Carlo Aloia?" È l'appello che Sonia Bruganelli lancia al suo insegnante di ballo tramite le storie Instagram. In allegato la foto di un referto medico che attesta l'infortunio subito sabato scorso a Ballando con le stelle. La concorrente ne aveva già parlato nel corso della puntata de La Vita in Diretta, ad Alberto Matano spiegava: "Ho scoperto di essermi rotta una costola, quando abbiamo fatto l'ultima giravolta ho capito che quel dolore era importante. Mi sono sdraiata perché mi sono sentita svenire". Poi aveva chiarito come si fosse sentita umiliata dal giudizio di Selvaggia Lucarelli sulla sua esibizione.

Sonia Bruganelli pubblica il referto medico: "Continueremo a provarci"

Dopo aver detto la sua sul giudizio di Selvaggia Lucarelli, Sonia Bruganelli torna sui social per fare chiarezza sulle sue condizioni di salute dopo l'ultima puntata di Ballando con le stelle. La concorrente condivide sui social uno scatto del referto medico che attesta l'infortunio subito nel corso della trasmissione condotta da Milly Carlucci. A corredo dell'immagine spunta un appello per il suo maestro di danza: "Continueremo a provarci… vero Carlo Aloia?". Nella foto si legge "frattura dell'arco inferiore della X costa destra".

Il botta e risposta tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli

Ospite de La Vita in Diretta, Sonia Bruganelli aveva parlato della sua reazione alle parole della giuria: "Ho scoperto di essermi rotta una costola, quando abbiamo fatto l'ultima giravolta ho capito che quel dolore era importante. Mi sono sdraiata perché mi sono sentita svenire. Mi scuso perché ero in modalità poco serena e perché mi aspettavo l'attacco, vorrei chiedere scusa anche a Zazzaroni, che intendeva dirmi qualcosa di carino. Ero aggressiva, lo sono stata tanto". Bruganelli, però, aveva chiarito di essere in forte disaccordo con il parere di Lucarelli: "So che abbiamo tutti un ruolo in commedia, lei ha un figlio e nel momento in cui ha ridicolizzato la mia esibizione, non l'ho accettato". La replica della giudice era arrivata con alcune storie pubblicate sui social: "Mi presto a qualsiasi polemica ma deve partire dai fatti raccontati per come sono andati (…). Sabato non è successo proprio niente di particolare di fronte a una esibizione modesta e ho detto educatamente ciò che pensavo".