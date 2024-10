video suggerito

A Ballando la "nuova" Sonia Bruganelli, niente polemiche e a Lucarelli dice: "Avevi ragione" Dopo lo spareggio perso contro Alan Friedman e il ripescaggio ottenuto grazie alla card di Sara Di Vaira, scende in campo a Ballando con le stelle la "nuova" Sonia Bruganelli: schiva la polemica e, dopo lo scontro di una settimana fa, dice a Selvaggia Lucarelli che aveva ragione.

A cura di Stefania Rocco

In seguito allo spareggio perso contro Alan Friedman e al ripescaggio ottenuto grazie alla card giocata da Sara Di Vaira, a Ballando con le stelle 2024 è sbarcata la “nuova” Sonia Bruganelli. La concorrente in gara con il maestro Carlo Aloia si è cimentata in un valzer che ha messo d’accordo la giuria (quasi) al completo e, in particolare, il pubblico che si è prodotto in una standing ovattino, la prima di questa stagione del talent show a lei tributata. Sonia ha ringraziato il pubblico per il tributo ricevuto e, sorridente, si è sottoposta al giudizio dei giurati. Con una premessa, esplicitata poco prima nel video di presentazione: “Io qui ho la possibilità di mostrare cha mia personalità attraverso il ballo e credo stia cominciando a uscire fuori”.

I giurati promuovono Sonia Bruganelli, Guillermo Mariotto in disaccordo

“Complimenti, sembrava una coreografia semplice. Chi sa ballare, sa che quello che hai fatto è molto difficile. Stai migliorando”, è stato il giudizio della presidentessa di giuria Carolyn Smith. Soddisfatto anche Ivan Zazzaroni: “Carlo ha fatto un enorme lavoro. In certi momenti l’ha guidata tantissimo. Sonia ha fatto grandi progressi, sono quasi contento”. Fabio Canino: “Ero molto curioso perché la card che le ha dato Sara di solito si dà alle ultime puntate. Ha retto bene l’impatto. Il ballo non mi ha fatto impazzire ma eri molto presente ed eri più concentrata delle altre volte”. In disaccordo Guillermo Mariotto: “Ho trovato questo ballo orrendo. Non direi altro, stenderei un velo pietoso perché non mi è piaciuto nulla”.

Salta lo contro con Selvaggia Lucarelli: “Parliamo solo di ballo”

Perfino Selvaggia Lucarelli, dopo lo scontro di una settimana fa, si è detta convinta dall’esibizione di Sonia. Con una premessa, a partire da questo momento darà spazio esclusivamente ai giudizi sul ballo: “Ho guardato la clip e hai detto che non vuoi più dare materiale per le polemiche quindi voglio accontentarti. Parliamo solo di ballo. Devo dire che il ballo è stato più che dignitoso, ben fatto. Sicuramente non sei diventata gigantesca, diciamo diversamente grande”. A sorpresa, proprio Bruganelli è tornata sulla discussione avuto la settimana scorsa per dare ragione alla giurata: “Che avessi poca personalità nel ballo era vero. Vedendomi dal di fuori, mi sono detta che era il caso di metterci più personalità”.