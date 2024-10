video suggerito

Ballando, Lucarelli contro Bruganelli: “Usi tua figlia. Sul ballo in difficoltà, ma quando insulti al GF no” Continua lo scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle 2024. La giudice: “Usi tua figlia per schermarti. Quando insulti tutti al Grande Fratello non sei in difficoltà e sulla pista si?”. La concorrente: “Nei confronti del mio ex marito sei stata gentile e carina quando l’hai intervistato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

446 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua il botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle 2024. Nella puntata del 12 ottobre, la concorrente ha di nuovo affrontato la giornalista e giurata, dopo i precedenti delle scorse settimane. "Sulla pista sei piccola, sparisci", le aveva detto a proposito dell'esibizione. Parole che avevano mandato in crisi l'ex opinionista del Grande Fratello.

Il botta e risposta tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli

"Rimango dove ero, trovo modesto quello che succede sul palco. Spero di poterlo dire senza turbare nessuno a casa", ha detto Lucarelli dopo l'esibizione di Bruganelli in coppia con Carlo Aloia nella puntata del 12 ottobre. La concorrente aveva ammesso di essersi sentita ‘ridicolizzata' dalle parole della giurata soprattutto perché ha "una ragazza di 16 anni che guarda da casa". Così, tornando sull'argomento, la ballerina ha risposto: "La ragazza è uscita". "Ma non rimarrebbe turbata anche se ti vedesse", ha ribattuto Lucarelli. "Mi vedo turbata io", ha continuato Bruganelli, spiegando di non sentirsi a suo agio nel rivedersi mentre balla. "Allora usi tua figlia per schermarti? Non è bello. Hai detto che ci sarebbe rimasta male", ha incalzato la giornalista.

"Non uso mia figlia, è la mia immagine di mamma, tutta perfetta, sono io come mamma che mi sono sentita in difficoltà", ha continuato Bruganelli spiegando il suo punto di vista. Lucarelli, però, l'ha attaccata sul piano lavorativo: "Nell'insultare tutti al Grande Fratello non ti senti in difficoltà, nel ballare sì, abbi pazienza Sonia. Non mi interessa la lite, ma ti vedo tanto confusa. Ti avevo fatto un complimento la volta scorsa, ti avevo detto ‘sei una donna di grande personalità'". La concorrente ha continuato: "Ho riconosciuto che hai detto una cosa giusta, realmente mi sono sentita piccola. Accetto qualsiasi cosa tu mi dica".

"Non pensavo di stare davanti a una psicologa"

Lo scontro è continuato andando oltre il piano del ballo. Lucarelli sostiene che Bruganelli cambi atteggiamento di puntata in puntata: "Sei tornata nella versione Gandhi, ti vedo confusa. Ho la sensazione che adegui il tuo personaggio in base a quello che pensi ti convenga fare, a seconda del pubblico". La concorrente vuole riportare il discorso sul piano dell'esibizione: "Parliamo del ballo, mi faccio un mazzo come una capanna tutta la settimana". "La scorsa volta ho parlato del ballo e non ti andava bene. Non ti conviene che si parli solo di quello, sei tra gli ultimi della lista, te la puoi giocare con le carte della personalità, prova a essere te stessa", ha incalzato Lucarelli. E poi ancora l'ex opinionista: "Sono me stessa, infatti mi sono vergognata. Anche tu non sei te stessa ma il personaggio di ‘Selvaggia Lucarelli'".

"La prima sera si è parlato di ballo, tu hai detto che non hai mai ballato, sei sempre stata dietro le quinte. Non era vero, sei stata l'opinionista in prima serata, non lavori dietro le quinte", ha continuato la giudice. Bruganelli ha risposto: "Sono due cose diverse. Ma che ti ho fatto? Perché hai questo atteggiamento? ". "Ti senti brutta perché non sei più la moglie di", ha continuato la giornalista. Ma la concorrente ha citato l'ex marito: "Anche tu hai avuto il problema de ‘la moglie di', nei confronti del mio ex marito hai avuto un atteggiamento che era tutto carino, dolce gentile quando l'hai intervistato". E infine ha concluso: "Non pensavo di stare da una analista, di fronte a una psicologa".