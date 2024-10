video suggerito

Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle: “Soffrivo di dismorfia, i compagni mi bullizzavano” Anna Lou Castoldi si è aperta di fronte alle telecamere di Ballando con le stelle, raccontando di avere vissuto un periodo difficile caratterizzato dal bullismo subito dai compagni: “Pensavo di dover vivere un’eternità di delirio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

65 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anna Lou Castoldi si è raccontata, nuovamente con generosità, di fronte alle telecamere di Ballando con le stelle 2024. La figlia di Morgan e Asia Argento rappresenta la novità inaspettata di questa edizione del talent show grazia a un mix di grazia, talento, presenza scenica e generosità. Nemmeno questa sera, la più giovane tra i concorrenti del programma ha deciso di raccontare una parte del suo passato, un pezzo doloroso della sua storia. “Da piccola alle media mi vergognavo troppo del mio corpo. Mi bullizzavano. Facevano le rime, poi Anna Lou fa rima con pupù quindi per le elementari e medie era perfetta”, aveva raccontato al suo partner di danza Nikita Perotti.

Anna Lou Castoldi: “Pensavo di dover vivere un’eternità di delirio”

Di fronte agli autori di Ballando, Anna Lou ha approfondito le dichiarazioni fatte in precedenza di fronte a Nikita: “Il periodo più difficile emotivamente per me e oltre altre persone sono le medie. Era tutto buio, ogni cosa era un incubo. Non riuscivo ad accettare le cose per com’erano. Vivevo in maniera molto pesante”. Solo a quel punto un professionista è riuscito a dare un nome al suo disturbo:

Ero convinta di non valere niente, di fare schifo. Poi mi è stato detto che soffrivo di dismorfia, o dismorfofobia. Praticamente ti vedi in un altro modo. Se mi guardavo allo specchio, dopo qualche secondo la mia faccia cominciava a mutare. Infatti sono piena di autoritratti in cui mi dipingo in maniera deforme. Questa è un’età tosta per tutti, quindi se posso far sentire qualcuno in compagnia voglio dire che ci sono stata e le cose migliorano. Io non lo sapevo e pensavo di dover vivere un’eternità di delirio.

Voti altissimi per Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle

La capacità nel ballo dimostrata sul palco insieme all’atteggiamento tenuto dietro le quinte è valso ad Anna Lou uno dei punteggi più alti ottenuti nel corso della puntata di Ballando del 19 ottobre: tre 10 e due 9 per un totale di 48 punti.