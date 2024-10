video suggerito

Massimiliano Ossini: "Fino a 12 anni balbettavo. La mia voce era acuta, mi vergognavo di tutto" A Ballando con le Stelle, nella puntata del 19 ottobre, Massimiliano Ossini ha raccontato alcuni momenti difficili vissuti durante l'infanzia: "Fino a 12 anni avevo la balbuzie, poi avevo un tono di voce molto acuto. Mi vergonavo".

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 19 ottobre di Ballando con le Stelle, Massimiliano Ossini ha parlato della sua infanzia e di alcuni problemi che ha dovuto affrontare. Il concorrente, conduttore, ha spiegato di aver sofferto di balbuzie fino ai 12 anni e questo gli ha causato diverse difficoltà. "Andavo in classe e prima di dire una cosa di mettevo tantissimo", ha rivelato.

Il racconto di Massimiliano Ossini sulla sua infanzia

Prima di scendere in pista, Ossini ha parlato di alcuni momenti difficili vissuti durante la sua infanzia. Il conduttore soffriva di balbuzie e questo l'ha fatto soffrire in diverse occasioni: "Non sono stato uno di quei bambini sempre sorridenti e contenti perché ho avuto un problema serio. Fino all'età di 12 anni avevo la balbuzie. Mi ricordo come fosse ieri: parlavo, andavo in classe e prima di dire una cosa ci mettevo tantissimo.

Ossini ha anche svelato che veniva preso di mira per via della sua voce, tanto che aveva trovato un modo tutto suo per sfogarsi:

Avevo un tono di voce molto alto, acuto. Ogni volta che rispondevo al telefono dicevano ‘Francesca?' (mia sorella) o ‘Tina?' (mia mamma). Mi vergognavo e attaccavo. Ero finito dentro a un vortice in cui mi vergognavo veramente di tutto. Avevo trovato una soluzione dentro di me, la sera mi mettevo in camera da letto, cuscino in faccia e urlavo, almeno avevo la voce rauca

L'infortunio a Ballando con le stelle

Durante il suo percorso a Ballando con le Stelle, Ossini ha fatto sapere di essersi infortunato durante le prove. "Nel momento più bello, quando ci stavamo divertendo ed ero pronto per questa sfida, sono stato costretto a fermarmi perché mi sono fatto male. L'altra notte mi sono svegliato alle tre, quasi come se non respirassi. Avevo un dolore atroce alla gamba sinistra", aveva raccontato nella puntata del 12 ottobre del programma, prima di esibirsi.