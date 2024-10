A Ballando lite nel dietro le quinte tra Alan Friedman e un membro dello staff: “Rai chiede allontanamento”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Alan Friedman era uno dei concorrenti a rischio eliminazione all'inizio della puntata del 20 ottobre di Ballando con le Stelle 2024. Il giornalista e scrittore era finito allo spareggio contro Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, ma è stato poi salvato dalla giuria. Tuttavia, pare sia stato protagonista di un acceso scontro nel dietro le quinte del programma di Milly Carlucci, tanto che la Rai sarebbe intervenuta per chiedere che fosse allontanato.

La lite tra Alan Friedman e un membro dello staff: cosa è successo

Stando a quanto ha raccontato Davide Maggio in una diretta Instagram post puntata, il concorrente avrebbe avuto uno scontro molto acceso con una donna dello staff del programma, di cui al momento non si conosce l'identità. Il tutto sarebbe avvenuto dietro le quinte del programma, lontano dalla diretta e dagli occhi del pubblico. "Per quanto mi è stato riferito è stata una cosa bella forte", ha commentato il giornalista a riguardo. Pare che la Rai fosse stata avvertita della lite e, dopo aver mandato una lettera di richiamo al concorrente, avrebbe chiesto che fosse eliminato. "È stata mandata la lettera di richiamo e la Rai aveva chiesto che lui fosse allontanato. Spero che se ne parli, anche perché è un programma della tv pubblica, che dovrebbe dar conto di un fatto del genere", ha continuato Maggio sperando che vengano fatti chiarimenti in merito.

Friedman vince lo spareggio contro Sonia Bruganelli: la classifica

All'inizio della puntata del 20 ottobre, Friedman e Giada Lini sono scesi in pista per lo spareggio contro Bruganelli e Carlo Aloia. I primi sono riusciti ad aggiudicarsi la vittoria e per questo sono subito stati salvati, continuando la gara. A fine serata, nella classifica totale, hanno raggiunto 44 punti e si sono collocati al quinto posto. L'opinionista invece è stata salvata da Sara Di Vaira con la wild card, anche se ha concluso la serata all'ultimo posto. Nina Zilli e Pasquale La Rocca invece al primo.