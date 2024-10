video suggerito

Ballando con le stelle 2024, Cugini di campagna eliminati: la classifica della quarta puntata I Cugini di campagna eliminati alla fine della quarta puntata di Ballando con le stelle 2024 di sabato 19 ottobre. Al primo posto Nina Zilli con Pasquale La Rocca. Ultima Sonia Bruganelli con Carlo Aloia che si salva da due spareggi.

Un grande colpo di scena nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2024, andata in onda sabato 19 ottobre su Rai1. Dallo spareggio nel primo blocco dello show tra Alan Friedman e Sonia Bruganelli, eliminati sono risultati proprio l'opinionista in coppia con Carlo Aloia. Sara Di Vaira gioca la wild card e salva Sonia Bruganelli. La gara: Nina Zilli e Pasquale La Rocca al primo posto della classifica , mentre all'ultimo posto proprio Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. La serata è stata condotta da Milly Carlucci con Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith in giuria. Ballerini per una notte: Raoul Bova con Maria Ermachkova.

I Cugini di campagna eliminati nella puntata del 19 ottobre: chi sono i concorrenti allo spareggio

Anche la quarta puntata di Ballando con le stelle non ha avuto eliminazione. I concorrenti finiti allo spareggio sono: la coppia Cugini di Campagna – Rebecca Gabrielli contro Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Uno di loro ha abbandonato lo show in uno spareggio lampo: Sonia Bruganelli ha battuto con Carlo Aloia l'altra coppia con il 57% delle preferenze. La quinta puntata è prevista sabato 26 ottobre.

La classifica della quarta puntata

Alla fine della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2024 è arrivato il momento della classifica finale. Le posizioni sono date dalla somma dei voti assegnati dalla giuria e dal televoto del pubblico, a cui si aggiunge il tesoretto. Alberto Matano lo ha dato alla coppia Nina Zilli e Pasquale La Rocca, mentre Rossella Erra ha scelto Alan Friedman e Giada Lini che ottengono quindi 25 punti a testa. Vediamo la classifica completa della puntata del 19 ottobre:

Nina Zilli – Pasquale La Rocca 68 punti Anna Lou Castoldi – Nikita Perotti 48 punti Bianca Guaccero – Giovanni Pernice 47 punti

Federica Nargi – Luca Favilla 47 punti Alan Friedman – Giada Lini 44 punti Luca Barbareschi – Alessandra Tripoli 40 punti Massimiliano Ossini – Veera Kinnunen 39 punti

Federica Pellegrini – Angelo Madonia 39 punti Tommaso Marini- Sophia Berto 32 punti Furkan Palali – Erica Martinelli 30 punti Cugini di Campagna – Rebecca Gabrielli 20 punti Francesco Paolantoni – Anastasia Kuzmina 19 punti Sonia Bruganelli – Carlo Aloia 11 punti