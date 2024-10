video suggerito

Ballando con le stelle 2024, nessun eliminato: la classifica della quinta puntata A vincere questa puntata di Ballando con le Stelle Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Nessun eliminato, ma è concreta la possibilità che Nina Zilli e Pasquale La Rocca si ritirino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

La quinta puntata di Ballando con le Stelle non ha fatto vittime, dato che nel corso della serata non c'è stata alcune eliminazione. Tuttavia non si sa se la prossima settimana il cast sarà immutato, visto il possibile ritiro di Nina Zilli e Pasquale La Rocca, che si sono esibiti in versione "limitata" e capiranno nei prossimi giorni se saranno in grado di proseguire. A conquistare la prima posizione a seguito dei voti della giuria e i tesoretti assegnati c'è la coppia composta da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, mentre fanalino di coda è Alan Friedman con Giada Lini, protagonisti di una caduta durante l'esibizione di questa sera.

Chi è il concorrente eliminato nella puntata del 26 ottobre

Come detto, in questa puntata non ci sono stati concorrenti eliminati, ma nel corso della puntata è stata chiara la possibilità di un ritiro di Nina Zilli e Pasquale La Rocca. La cantante è infatti reduce dalla rottura di tre costole e un problema al piede che le hanno reso impossibile ballare nel pieno delle sue possibilità. L'esibizione, infatti, è stata sostanzialmente canora, con pochi passi ugualmente giudicati dalla giuria. Zilli ha però anticipato di avere intenzione di ritirarsi ma sono stati gli stessi giurati a convincerla a pensarci su, sperando in un recupero. Solo nei prossimi giorni i due capiranno se sono in grado di proseguire oppure no.

La classifica della puntata

A vincere questa puntata di Ballando con le Stelle Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, premiati sia dalla giuria che da Rossella Erra, che ha deciso di assegnare il tesoretto alla coppia. Alberto Matano, invece, ha voluto premiare Federica Nargi e Luca Favilla, secondi nella classifica della serata. A completare il podio c'è invece Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli, davanti a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.