Nina Zilli annuncia il ritiro da Ballando in lacrime, la proposta di Selvaggia Lucarelli: “Ti sostituisco io” Nina Zilli, in lacrime, ha annunciato la volontà di ritirarsi da Ballando con le stelle a causa delle sue condizioni fisiche. Nel corso della puntata di sabato 26 ottobre, Selvaggia Lucarelli ha avanzato una proposta alla cantante: “Tu fai la giudice e io ballo con Pasquale La Rocca”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Non so come dirlo senza che mi faccia male, ci dobbiamo ritirare perché non posso ballare" con queste parole Nina Zilli, visibilmente commossa, si è rivolta ai giudici e al pubblico di Ballando con le stelle nella puntata di sabato 26 ottobre. La decisione, però, è stata osteggiata da Milly Carlucci e dalla giuria. Selvaggia Lucarelli ha proposto una soluzione: "Ballo io con Pasquale La Rocca al posto tuo".

Nina Zilli scherza sulle sue condizioni di salute: "Il mio medico dice di andare a Lourdes"

"Non posso più continuare. Non avrei detto questo se non ce la facessi più" Nina Zilli ha spiegato di non poter continuare il proprio percorso all'interno dello show condotto da Milly Carlucci. Durante l'ultima puntata, infatti, la concorrente si è esibita con una performance musicale con il brano Someone Like You accompagnata da pochi passi di danza. Anche il suo insegnante si è detto d'accordo: "Non voglio aggravare la sua situazione". Immediata è stata la reazione di Fabio Canino: "Fermati un attimo, riposati". La concorrente ha ironizzato: "Il mio medico dice di andare a Lourdes".

Selvaggia Lucarelli: "Se se ne va Pasquale La Rocca me ne vado anche io"

Nina Zilli ha spiegato che per guarire completamente avrebbe bisogno di riposo completo per due o tre settimane. Alberto Matano, però, ha chiesto alla concorrente e al suo insegnate di aspettare prima di prendere una decisione definitiva: "Non sono d'accordo, noi siamo qui per regalare emozioni e spettacolo. È vero che stasera ha fatto pochi passi ma a noi è arrivata una grande emozione, hai messo a disposizione la tua arte con la tua musica. Attendiamo il voto della giuria e del pubblico". Selvaggia Lucarelli ha scherzato dicendo che qualora Pasquale La Rocca lasciasse la trasmissione, anche lei se ne andrebbe. Subito dopo ha avanzato una proposta per Nina Zilli: "Se vuoi io ballo con Pasquale e tu fai la giudice. Io mi piego ma non mi spezzo".