La storia di Francesco Paolantoni emoziona il pubblico, ma Lucarelli dà 0 e Mariotto: “C’è aria di buonismo”

La storia di Francesco Paolantoni passa dal tavolo di Che Tempo Che Fa al tavolo dei giudici di Ballando con le stelle. Nel video, l'attore napoletano racconta la sua storia e riesce a intenerire il pubblico e una parte dei giudici, soprattutto Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Da Carolyn Smith in giù, è una mattanza. "C'è un'aria di buonismo pazzesco, ma non ti facciamo fuori", osserva Guillermo Mariotto mentre Selvaggia Lucarelli dà 0 dopo aver notato come il suo recupero sia stato repentino, vista la sua partecipazione alla domenica da Fabio Fazio.

La storia di Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni ha raccontato di aver perso i genitori molto presto. Il padre, a vent'anni; la madre a ventidue. Sua sorella è andata via e lui è rimasto solo ed è cresciuto solo: "Dopo quello che è successo, qualsiasi altra cosa ti sembra una fesseria".

A vent'anni ho perso mio padre, a ventidue anni mia madre. Sono cose che mi hanno forgiato. Mia sorella andò via e io rimasi solo, senza lavorare in questa casa grande senza luce, senza gas, senza acqua calda. Dopo aver vissuto la perdita dei genitori, essere rimasto solo, qualsiasi altra cosa e ti sembra una fesseria. E lo è. Spiace parlarne senza commozione, ma io poi le metto da parte. Ho sempre lavorato e affrontato buona parte della mia vita con il giusto distacco. Non sono una persona serena, ma la mia inquietudine la tengo a bada e mi aiuta a fare meglio il mio lavoro. Non essere competitivo, non significa non impegnarsi. Vorrei che loro vedessero questa esibizione con un occhio scevro da quello che pensano che io sia.

Dopo questo racconto, i giudici non si sono dimostrati molto teneri, soprattutto Carolyn Smith che ha preferito giudicare il ballo piuttosto che la storia e, a ruota, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. "Sei carino", ha detto Guillermo Mariotto, "e a me non piace". Alla fine, Paolantoni racimola pochissimo dai giudici: un punteggio di 19. Il pubblico, infatti, ha protestato e ha regalato un grande applauso al comico napoletano.