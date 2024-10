video suggerito

Ballando con le stelle, Nina Zilli è infortunata: “Tre costole rotte e una botta al piede” Nina Zilli potrebbe non partecipare alla puntata di Ballando con le stelle di sabato 26 ottobre. La cantante, infatti, ha subito un infortunio che non le consente di ballare in maniera agevole, sebbene stia facendo di tutto per esibirsi, come ha confermato lei stessa ai microfoni di RTL. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di Ballando con le stelle in onda stasera, sabato 26 ottobre, una delle coppie in gara potrebbe non partecipare, si tratta di Nina Zilli e Pasquale La Rocca. La cantante, infatti, si è infortunata e molto probabilmente, non potrà ballare. Lo ha confermato lei stessa, intervenuta in diretta su RTL 102.5.

La conferma di Rossella Erra

Durante il programma radiofonico Protagonisti, in onda su RTL, è stato annunciato nella giornata di ieri che, con molta probabilità, una delle concorrenti più talentuose di questa edizione dovrà rinunciare ad esibirsi, rischiando così di essere eliminata. A confermare l'accaduto è stata Rossella Erra, che intervenuta in trasmissione, parlando di Nina Zilli e Pasquale La Rocca, ha dichiarato:

Loro cercheranno di esserci a tutti i costi. Pasquale La Rocca che è in coppia con Nina Zilli, sta cercando di cambiare in corsa la coreografia perché lei aveva già tre costole rotte. Purtroppo adesso lei ha anche un edema ad un piede che non si è fatta a Ballando con le Stelle, ma invece dando una botta ad un’anta di un armadio. Ragazzi l’edema è un problema. Ce la stiamo giocando, lei proverà a ballare, io spero che possa recuperare. Però l’edema non si riassorbe in poco tempo. Non può saltare, se non si esibisce va fuori e poi finisce al ripescaggio. Può provare a ballare, questo sta nella bravura del maestro, che magari farà una coreografia dove lei non dovrà muovere troppo il piede. Elisa Isoardi fece un pezzo sdraiata.

Nina Zilli parla dell'infortunio subito

L'opinionista si è collegata dal Foro Italico, dove c'è l'Auditorium della Rai da cui va in onda il programma di Milly Carlucci e dove i concorrenti si incontrano per provare le coreografie. Sulla questione infortunio è intervenuta proprio la diretta interessata che, recatasi sul posto per provare, ha poi comunicato ai microfoni dell'emittente radiofonica come stessero le cose:

Come sto? Questa è una domanda alla quale non so rispondere. Sapete già del mio povero piede. Come dire, tre costole e un piede… Ho preso una botta al piede, all’allenamento c’ho lavorato sopra, si è infiammato tantissimo l’osso e adesso è un guaio. Se poi non va c’è il ripescaggio