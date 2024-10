Paura a Ballando con le Stelle, Alan Friedman manca la presa e Giada Lini cade in diretta

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Paura a Ballando con le Stelle per Giada Lini, l'insegnante che segue Alan Friedman. Durante la diretta di sabato 26 ottobre, il giornalista si stava cimentando con lei in un paso doble, quando a seguito di una presa non è riuscito a controllare il movimento, provocando la caduta di Lini. L'inquadratura larga ha mostrato una Milly Carlucci molto preoccupata, che istintivamente è quasi entrata in pista per assistere Lini, prima che questa si rialzasse immediatamente per continuare l'esibizione, lasciando intendere andasse tutto bene.

Carolyn Smith: "Gli insegnanti rischiano la vita"

Un'esibizione penalizzata dall'infortunio, che la giura ha evidentemente accolto con poco favore. Il solo dei quattro a mostrarsi dubbioso è stato Ivan Zazzaroni: "Non so se è stato un disastro o un capolavoro". Più sicuro Canino, che invece ha optato per la prima delle soluzioni, suscitando subito una reazione in Friedman, reduce dalle polemiche con la giuria della scorsa settimana: "Con il massimo rispetto per la giuria, nella mia veste di chi cerca di sembrare umile, pur essendo incazzato nero, vorrei dire che noi abbiamo disegnato questo ballo in due parti. La prima per eseguire il paso doble, che spero tecnicamente sia passata".

Carolyn Smith si è preoccupata invece di Lini, raccomandandosi con Friedman: "Attento, abbiamo bisogno di Giada. Facciamo i complimenti a tutte le insegnanti perché rischiano la vita ogni giorno". Il giornalista ci ha scherzato su: "Resterà sulla mia tomba: Friedman, l'uomo che ha fatto cadere Giada Lini".

Le scuse di Friedman per la lite dietro le quinte

Quando è arrivato il turno di Selvaggia Lucarelli, con cui Friedman si era scontrato, la giudice ha chiesto conto a Friedman di quanto accaduto giorni fa dietro le quinte quando ha perso le staffe con uno dei tecnici dietro le quinte. In merito a questo Friedman non ha esitato a scusarsi: "Di sicuro ho perso le staffe una volta e ho chiesto scusa, perché ho urlato con una persona che non meritava tutto questo". Quindi Lucarelli ha proseguito, mostrandosi dubbiosa sul comportamento di Friedman: "Sono certa che quello che pensi veramente lo dici dietro le quinte e non qui. Sei un abile dissimulatore e io non ti credo". La risposta del concorrente non si è fatta attendere:

Sei stata tu a Domenica In a invitarmi a guardarmi dentro e lasciare emergere la Selvaggia Lucarelli dentro di me. Ci ho provato settimana scorsa e non è andata molto bene. Questa è una parentesi della mia vita, cerco di impegnarmi, lavoro moltissimo, se il risultato non è fantastico chiedo scusa, sto facendo il mio meglio. Tutti i giorni ho a che fare con banchieri, politici, economisti. Qui, per la prima volta nella mia vita posso fare lo scemo, il cretino. Se voglio divertirmi, anche se sembro una macchietta fa nulla.

Molto asciutto e conciso il commento di Mariotto: "Il ballo è stato catastrofico. Le consiglio di fingere che le abbiano tagliato la lingua".