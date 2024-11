video suggerito

Ballando con le stelle 2024, Alan Friedman eliminato: la classifica della sesta puntata Nella puntata di sabato 2 novembre ad essere eliminata è la coppia di Alain Friedman, mentre a posizionarsi in cima alla classifica ci sono Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Mentre Nina Zilli e Pasquale La Rocca si dono dovuti ritirare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

91 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La sesta puntata di Ballando con le stelle si è chiusa con l'eliminazione di Alan Friedman e Giada Lini, Altra coppia ad andare via è quella di Nina Zilli e Pasquale La Rocca, costretti a dover abbandonare la gara dopo gli infortuni delle scorse settimane. A conquistare il primo posto in classifica, dopo i voti della giuria e i tesoretti assegnati, è la coppia formata da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti , all'ultimo posto si sono posizionati Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.

Chi è il concorrente eliminato nella puntata del 2 novembre

Ad essere eliminati nella sesta puntata del programma di Rai1, sono stati: Alain Friedman e Giada Lini, che hanno ricevuto il 34% dei voti social allo spareggio finale contro Sonia Bruganelli e Carlo Aloia che, invece, arriveranno alla prossima puntata. Anche il giornalista e la sua insegnante, però, come le coppie eliminate in precedenza e come Nina Zilli e Pasquale La Rocca, potranno tentare nuovamente di rientrare tra le squadre in gara e provare, così, a conquistare anche la vittoria, con il ripescaggio del 30 novembre.

La classifica della sesta puntata

La classifica subisce i cambiamenti dati dai voti che derivano dai social e anche dall'assegnazione del tesoretto. Il primo a prendere parola è Alberto Matano che premia, con una parte del suo tesoretto, Massimiliano Ossini e Vera Kinnuenen: "Penso che non sia giusto questo posto, perché credo che dopo il suo sfogo, abbia avuto meno punti". Mentre Rossella Erra non ha confermato la decisione del giornalista: "Era uno dei miei possibili tesoretti, perché io amo i dissidenti, ma c'è stata un'eccellenza ed è Bianca Guaccero". A seguito di questi voti, si è poi formata la classifica:

Anna Lou Castoldi e Nikita Perrotti Bianca Guaccero e Giovanni Pernice Massimiliano Ossini e Veera Kinnuen Federica Nargi e Luca Favilla Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli Tommaso Marini e Sophia Berto Furkan Palali ed Erica Martinelli Federica Pellegrini e Angelo Madonia Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina Sonia Bruganelli e Angelo Madonia