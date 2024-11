video suggerito

Nina Zilli si ritira da Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca piange: “Proveremo con il ripescaggio” Nina Zilli e Pasquale La Rocca sono stati costretti a lasciare Ballando con le stelle a causa di un infortunio. I ringraziamento della cantante al suo maestro provocano le lacrime del coreografo. Ma non è finita: proveranno a rientrare in gioco il 30 novembre con il ripescaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nina Zilli e Pasquale La Rocca lasciano Ballando con le stelle a causa di un infortunio. Gravata dal peso di diverse costole rotte e da un problema al piede, la cantante è stata costretta a ritirarsi, portando con sé il suo maestro, il ballerino da record che è riuscito a vincere 3 edizioni su 3 di Ballando con le stelle. L’annuncio del ritiro è arrivato nel corso della puntata del 2 novembre. Ma già la scorsa settimana i due avevano annunciato che sarebbero stati costretti a lasciare il talent show, almeno temporaneamente. Erano stati la conduttrice, i giurati e il pubblico a chiedere ai due di prendersi qualche giorno per pensarci.

Nina Zilli annuncia il ritiro, poi i ringraziamenti a Pasquale La Rocca

Dopo essersi esibita sul palco con alcune delle sue canzoni più famose, Nina Zilli ha ufficializzato la decisione di ritirarsi. Una necessità già che una scelta, dettata dal bisogno dell’artista di concedersi un periodo di riposo per poter recuperare la forma. Prima di lasciare il palco, però, Nina ha voluto ringrazio Pasquale nel quale ha trovato un amico oltre che un compagno d’avventura. Le parole spese per lui lo hanno commosso fino alle lacrime.

Nina Zilli e Pasquale La Rocca sperano nel ripescaggio

Nina Zilli e Pasquale La Rocca hanno già annunciato che tenteranno di rientrare in gioco il 30 novembre prossimo. In occasione del ripescaggio, la coppia ballerà per tentare di riconquistare la giuria e agguantare un posto nelle puntate finali. In realtà, molto dipenderà dalle condizioni di salute di Nina che dovrà riposare per il tempo necessario a guarire completamente prima di poter pensare realmente a trovare la chiave per tornare a gareggiare. Selvaggia Lucarelli ha messo in guardia la cantante: "Dovrai stare attenta: Pasquale si inventerà una coreografia impossibile pur di tornare in gioco".