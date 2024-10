video suggerito

Infortunio per Massimiliano Ossini a Ballando con le stelle: "Non respiravo, dolore atroce" Infortunio per Massimiliano Ossini a Ballando con le stelle. Il conduttore ne ha parlato nella puntata trasmessa sabato 12 ottobre: "Mi escono le lacrime, ma voglio ballare".

A cura di Daniela Seclì

Come ogni edizione di Ballando con le stelle che si rispetti, anche quella targata 2024 sta avendo la sua bella dose di infortuni. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Massimiliano Ossini. Il conduttore, nella puntata di sabato 12 ottobre, ha spiegato di essere stato molto male, di avere avuto dolori atroci dopo uno strappo al gluteo. Tuttavia, ha fatto il possibile per restare in gara e ha preparato una coreografia con Veera Kinnunen in sole ventiquattro ore.

L'infortunio di Massimiliano Ossini

Nel momento più bello, quando ci stavamo divertendo ed ero pronto per questa sfida, sono stato costretto a fermarmi perché mi sono fatto male. L'altra notte mi sono svegliato alle tre, quasi come se non respirassi. Avevo un dolore atroce alla gamba sinistra. Avendo saltato, risaltato e risaltato come un bambino avevo uno strappo nella parte alta del gluteo sinistro e questo mi ha costretto a fermarmi.

Veera Kinnunen ha provato a consolarlo: "Sono cose che succedono, in ogni movimento il bacino è coinvolto". Il conduttore ha replicato affranto: "Mi escono le lacrime". E la sua insegnante: "Lo so, sei triste, stiamo facendo il massimo, in due ore dobbiamo inventarci qualcosa da portare in pista". Massimiliano Ossini ha voluto ballare: "Non mollo, magari con le lacrime ma sarò in pista".

Il parere della giuria di Ballando con le stelle

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen hanno ballato un valzer preparato "in ventiquattro ore". In sala c'era la moglie che il concorrente ha voluto rassicurare circa la sensualità della coreografia: "Amore, ho fatto l'attore stasera". Poi, la parola è passata alla giuria. Ivan Zazzaroni non è apparso colpito dalla performance: "Non mi sei piaciuto tanto, però vorrei tanto aiutarti". Fabio Canino gli ha fatto eco parlando di "ballo non proprio eccezionale". Guillermo Mariotto ha commentato: "Eri finto come una moneta bucata in questa coreografia, la cosa più sexy erano le piante dei piedi sporchi di Veera Kinnunen". Pronta la replica di Selvaggia Lucarelli: "È feticismo". Poi ha detto la sua sulla performance: "Sei molto bello da vedere ed è già qualcosa, il problema è che siamo alla terza puntata e non vai né avanti, né indietro. Non ho notato nessuna evoluzione". In conclusione, 22 punti.