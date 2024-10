Sonia Bruganelli: “Sabato avevo una costola rotta, ridicolizzata gratuitamente da Lucarelli”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Sonia Bruganelli torna a parlare di quanto accaduto sabato scorso a Ballando con le Stelle. Dopo la prima puntata "zen", in cui non era entrata in conflitto con i componenti della giuria, Bruganelli è scesa definitivamente in campo per fare la sua parte, rispondendo punto su punto alle critiche di Mariotto e Lucarelli, con una veemenza che è stata criticata aspramente, ad esempio da Laura Freddi.

Sonia Bruganelli: "Una costola rotta, l'ho capito dopo il ballo"

Ospite de La Vita in Diretta, la produttrice ed ex moglie di Paolo Bonolis, ha parlato della sua reazione ad Alberto Matano, spiegando che il disappunto provato in quei minuti di confronto con la giuria dipendeva da un aspetto di cui non aveva ancora parlato: "Ho scoperto di essermi rotta una costola, quando abbiamo fatto l'ultima giravolta ho capito che quel dolore era importante. Mi sono sdraiata perché mi sono sentita svenire. Mi scuso perché ero in modalità poco serena e perché mi aspettavo l'attacco, vorrei chiedere scusa anche a Zazzaroni, che intendeva dirmi qualcosa di carino. Ero aggressiva, lo sono stata tanto".

L'attacco a Selvaggia Lucarelli

Poi Bruganelli, fatta questa premessa, passa al contrattacco e si riferisce, in particolare, a quanto detto da Selvaggia Lucarelli, che nel giudicare la sua performance le ha detto sul palco sembrasse piccolissima. Parole per le quali Bruganelli si è sentita umiliata, come ha spiegato: "Quello che mi ha dato fastidio è stata una persona molto intelligente come Selvaggia. So che abbiamo tutti un ruolo in commedia, lei ha un figlio e nel momento in cui ha ridicolizzato la mia esibizione, non l'ho accettato. Mi ha detto che sono piccola ed è vero, per 50 anni non mi sono mai esposta così su un palco, ma quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione l'ho trovato gratuito. Io ho una figli a casa di 16 anni ed è stato il motivo per cui ho completamente perso la brocca".

Bruganelli dopo la fine dell'esibizione di sabato scorso.

Matano in difesa di Selvaggia Lucarelli

"Non mi sembrava un tentativo di ridicolizzare, lei ha fatto un tentativo di fotografia, non credo volesse ridicolizzare la sua esibizione", ha spiegato Alberto Matano in difesa di Selvaggia Lucarelli, rispondendo alle parole di Bruganelli, che ha proseguito parlando del suo profilo pubblico. "Non mi interessa essere simpatica", aveva detto in una delle prime interviste pubbliche rilasciate qualche anno fa a Fanpage, profilo caratteriale che ha spiegato anche a La Vita in Diretta: "Non è questione di simpatia, è che la mia vita professionale, come quella al GF, imponeva un ruolo di quel tipo. Se scegli un certo tipo di lavoro, in cui non devi farti fregare, devi essere per forza un po' aggressiva, essere forte, essere in un modo differente. Al Grande Fratello hanno voluto sottolineare questa cosa che a me ha fatto gioco. Ora sto provando a ballare, non sono brava, sono tra le persone più anziane nel cast e ancora ho quest'anima dentro di chi si difende. Provo ad accettare le mie bruttezze, un po' alla volta".