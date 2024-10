video suggerito

Sonia Bruganelli: “Settimana difficile, spero di non asfaltarmi. A Ballando sto scoprendo cose nuove di me” Sonia Bruganelli con una diretta Instagram rompe il silenzio. A pochi giorni dalla nuova puntata di Ballando con le stelle, la concorrente ha parlato del rapporto con Carlo Aloia, con l’ex marito Paolo Bonolis e di quanto l’esperienza nel talent show le stia regalando nuovi insegnamenti. Su Lucarelli: “Ognuno fa il suo”. Poi le scuse a Mariotto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sonia Bruganelli con una diretta Instagram ha risposto alle polemiche sollevate negli ultimi giorni sul suo conto. La concorrente di Ballando con le stelle in coppia con Carlo Aloia, protagonista di accesi diverbi con Selvaggia Lucarelli, si è scusata pubblicamente con Mariotto per la frase "di cattivo gusto" con la quale si è rivolta a lui in puntata. Ha parlato del suo rapporto con Paolo Bonolis oggi e di quanto il percorso nel talent show di Milly Carlucci le stia facendo scoprire nuovi lati di sé. Sull'infortunio: "La costola va meglio, non ho ancora fatto la risonanza di controllo. La farò, ma è più importante andare in sala prove ora. La produzione mi ha dato un busto". Nessuna risposta sulle accuse di Marco Salvati.

Le parole di Sonia Bruganelli

"Mi chiedono di lasciarmi andare pur rimanendo me stessa. Mi accusano di essere stata una persona molto diretta, aggressiva. Tutto vero. Però ora vorrei parlare io e spiegare quello che sta accadendo nel programma". Così comincia il lungo discorso su Instagram di Sonia Bruganelli. La concorrente di Ballando con le stelle ha così commentato i vari episodi che l'hanno messa al centro del dibattito negli ultimi giorni spiegando che il racconto televisivo è diverso dalla realtà: "È pur sempre un programma tv, si cerca di essere il più veri possibile, per me ballare è faticoso. Però come è successo anche prima, erano sempre programmi tv. La vita ti porta spesso in cose che mentre vivi reputi reali, ma che poi rivelano che dietro c'è tanto altro. "Sono consapevole di chi sono dal punto di vista mediatico. Sono una produttrice televisiva ma sono stata anche opinionista di reality, Un'opinionista tosta, volutamente fuori dalle righe. Lo rifarei 100mila volte. So che sono stata scelta per il mio carattere, per il fatto che non riesco a contare fino a 10 prima di parlare. A questo giro ci sto provando, non perché voglio diventare una ballerina ma perché mi sto rendendo conto che tante cose che pensavo fossero scelte, volute, in realtà si erano consolidate in me. La vita ti segna, ti cambia, e spesso non te ne rendi conto", ha continuato. Sui giudizi negativi di Selvaggia Lucarelli, la Bruganelli ha preferito non commentare:

Ognuno fa il suo, fa quello che crede. Si lavora, da oggi io parlo per me. Bisogna giudicare l'esibizione, commentare la persona, però non faccio questo lavoro adesso. Ora sto dall'altra parte, quello che deve fare la giuria, lo sa la giuria. Non asfalto nessuno, spero di non essere asfaltata fisicamente e di non asfaltarmi.

Sul perché ha deciso di partecipare al talent, ha poi aggiunto: "Mi bastava produrre programmi tv, ma sono cose diverse. Non si deve avere necessità solo economica, nella vita si fanno anche scelte di pancia. Ho detto "Forse ce la faccio", sentivo che dovevo smuovere qualcosa nella mia vita emotiva e quindi ho accettato Ballando. Ho parlato con persone che lo hanno fatto, mi hanno consigliato di partecipare perché è un'opportunità".

Le prove con Carlo Aloia: "Cosa mi ha detto lui in lacrime"

Sonia Bruganelli con Carlo Aloia

Sonia Bruganelli, durante la diretta social, ha raccontato di sentirsi cambiata rispetto all'inizio del suo percorso nel talent: "Ieri io e Carlo abbiamo ballato il ballo di spareggio (che andrà in onda nella prossima puntata, ndr). Mi sono resa conto che ero un'altra persona rispetto a tre settimane fa. Dentro di me sentivo altro, una consapevolezza di me, del mio corpo, sapevo come affrontare le prese. Non riuscivo a lasciarmi andare e ieri ce l'ho fatta. Non credevo che il ballo potesse essere una valvola di sfogo, ho pensato che non sarebbe mai accaduto. Invece sta accadendo. Vuol dire che voglio seguirla questa strada perhé mi sta facendo conoscere nuove parti di me che sono importanti. Non è una questione di non saper come muovermi, ma significa dare priorità a cosa voglio seguire. Posso rispondere con piglio, posso difendermi, ci provo, ma per me è più importante continuare a sentirmi così quando si entra in sala prove". L'ultima settimana "non è stata semplice", ha continuato, e con la voce rotta dal pianto ha spiegato: "ho le spalle per poterla affrontare. Forse l'aspetto della giuria mi ha messo in difficoltà rispetto al ballo. Ho sempre detto "Non mi interesserà la giuria", invece mi interessa. Io e Carlo ci siamo trovati in pista e ho visto Carlo con gli occhi rossi, pensavo stesse piangendo. Noi non ci immaginiamo nemmeno loro quanta anima ci mettono dentro, lui aveva gli occhi lucidi e mi ha detto "Perché non lo hai fatto prima?".

L'ostentazione del lusso e il rapporto con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è stata spesso accusata di "ostentare il lusso" e durante la diretta ha ammesso di aver esagerato: "Sono stata leggera, ho dato importanza a qualcosa che per la mia vita era "necessaria e possibile". Non mi sono curata dell'effetto, sono stata poco attenta a quello che invece poteva suscitare. Non volevo che succedesse. Se quello che sta succedendo è un modo per dire ho esagerato, ho sbagliato, ok. Sono stata sopra le righe". Ha raccontato di non essere riuscita a gestire con cura alcune dinamiche familiari che oggi sta risolvendo grazie ad uno psicologo: "Oggi non ho più rabbia e si vede che non c'è più, quella rabbia sta andando via in modo costruttivo e non in modo superfluo o arrogante".

Alla domanda sul rapporto con l'ex marito Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha spiegato di essere sempre molto vicina a lui: "Sappiate che io e Paolo siamo due persone ancora molto vicine e questo lo dico anche per chi pensa che prima avevo un comportamento e ora si sentono più serene presumendo che le cose siano cambiate. Sono cambiate in un certo senso, abbiamo fatto una scelta. Ma dal punto di vista di rapporto, di connessione, di genitorialità, siamo vicini, abitiamo a una porta di distanza. La realtà è diversa. Io sono stata più scomposta di Paolo, volevo capire come ci si sentisse dall'altra parte ma ero molto provata". A chi l'ha accusata di peccare di umiltà, la concorrente di Ballando ha risposto:

Io non voglio imparare l'umiltà. L'umiltà non si dichiara, non significa non avere le scarpe firmate. Si fa confusione, e ci sono tanti aspetti. L'arroganza forse a volte mi appartiene, ma l'umiltà si dimostra nella vita. Per cui da questo punto di vista sono serena perché ho tanto pudore. Ho pudore nel difendere aspetti della vita che mi hanno cambiata, trasformata, a volte rovinata, altre salvata. È tanto, è troppo per poterlo fare perché poi ti ritrovi con problemi più grandi e stare attaccati al telefono per cercare la soluzione. La mia umiltà la mostro fuori, non dietro al telefono.

Sonia Bruganelli, rispondendo alle domande dei fan, ha parlato anche delle accuse a lei rivolte riguardo la sua "strafottenza": "Sto ammettendo di essere stata non attenta, indifferente, e a volte anche letta come strafottente. Penso di essere naturale e costruita. Quando si va in tv un pochino siamo tutti costruiti. Anche la naturalezza può essere costruita".

Le scuse per Guillermo Mariotto

Prima di chiudere la diretta, Sonia Bruganelli ha parlato di Guillermo Mariotto e della frase a lui rivolta durante una delle ultime puntate. Ha ammesso di aver fatto una "Caduta di stile". Ha poi continuato: "Mi ero ripromessa di non tirare dentro cose personali. Ho sbagliato, ho chiesto scusa a Mariotto perché non era il mio ruolo essere così. Ho sbagliato, lì non mi sono piaciuta. È stato brutto". Infine, alla domanda "Perché Milly Carlucci non ti tutela?", ha risposto: "Mi tutelo da sola, se ce la faccio bene. Ho segnato una serie di obiettivi, vediamo quanti riesco a realizzare".