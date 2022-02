Nella casa di Sonia Bruganelli una specchiera da 165.000,00 euro Sonia Bruganelli si è fatta notare per la sua passione per le griffe che non si limita a borse e scarpe di lusso ma comprende anche arredi esclusivi. Scopriamo cosa c’è in casa della moglie di Bonolis.

A cura di Clara Salzano

Il baule Louis Vuitton a casa di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è una grande appassionata di oggetti di lusso, dalle scarpe e borse firmate fino agli arredi più esclusivi. Di recente la nota imprenditrice, opinionista tv e moglie di Paolo Bonolis ha condiviso un'immagine della sua casa in cui mostra il suo gatto dritto su un baule di Louis Vuitton da più di 100.000 euro. Scopriamo i dettagli del lussuoso oggetto.

Sonia Bruganelli si specchia nell’esclusivo baule Louis Vuitton

Com'è fatto il baule di lusso nella casa di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli si è fatta notare per la sua passione per le griffe che non si limita a borse e scarpe di lusso ma comprende anche arredi esclusivi. Di recente la moglie di Bonolis ha condiviso un'immagine della sua camera da letto in cui si distingue perfettamente il baule Malle Coiffeuse di Louis Vuitton.

Il Malle Coiffeuse di Louis Vuitton

Malle Coiffeuse di Louis Vuitton è un oggetto dedicato alla bellezza e comprende una serie di cassetti e scompartimenti ispirati ai modelli storici della Maison ma in chiave contemporanea. L'esclusivo arredo è dedicato alla cura personale con vari elementi in cui riporre i propri trucchi, i gioielli e molto altro ancora.

Leggi anche Sonia Bruganelli e la passione per le griffe: il look per il Gf Vip 6 vale 62mila euro

Sonia Bruganelli davanti al baule Louis Vuitton in casa

Quanto costa il baule Louis Vuitton di Sonia Bruganelli

Il baule a specchio di Louis Vuitton nella casa di Sonia Bruganelli è uno dei più esclusivi oggetti dei desideri per la bellezza e la cura personale. Si tratta di un elemento di un metro di altezza rivestito con la tipica Tela Monogram della Maison e foderato in microfibra color Rosa Ballerina, un must per i prodotti dell'azienda francese del lusso.

L’interno del baule di Louis Vuitton a casa di Sonia Bruganelli

Sedersi davanti al Malle Coiffeuse di Louis Vuitton per prendersi cura di sé stessi è come avere un centro di bellezza a casa propria. Questa cura personale ha tuttavia un costo non proprio accessibile a tutti perché l'iconico baule con tre specchi di Louis Vuitton ha un valore di 165.000,00 euro.