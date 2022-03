Sonia Bruganelli per la finale del GF Vip veste griffata: l’abito bicolor costa quasi 7mila euro Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata del GF Vip 6 e tra le grandi protagoniste non poteva che esserci Sonia Bruganelli, l’opinionista “rivelazione” di quest’anno. Per la finale ha osato con le griffe sfoggiando un abito bicolor da quasi 7mila euro.

A cura di Valeria Paglionico

Sonia Bruganelli è stata una delle grandi protagoniste della sesta edizione del GF Vip, il reality di Canale 5 in cui ha ricoperto gli inediti panni dell'opinionista al fianco della nemica-amica Adriana Volpe. Oltre ad aver messo in mostra il suo animo irriverente, la moglie di Paolo Bonolis ha anche dato prova di avere un'indiscussa passione per la moda. Look total white, vertiginosi tacchi a spillo, collane d'oro e diamanti da migliaia di euro: sul palco del programma è stata molto eclettica, spaziando tra outfit firmati da stilisti emergenti e capi iper griffati. È stato però durante la finale che ha dato il meglio di lei in fatto di stile, osando con un abito bicolor e scintillante che costa una fortuna.

L'abito nero e lilla di Sonia Bruganelli al GF Vip

Per la finale del Grande Fratello Vip 6 Sonia Bruganelli non si è affidata agli stilisti emergenti, ha preferito un outfit iper griffato. Ha infatti sfoggiato un abito bicolor di Gucci, un modello della collezione Gucci Aria che richiama le collezioni d'archivio degli anni '90 e ‘2000 (ovvero quelle del periodo della direzione creativa di Tom Ford). Si tratta di un capo realizzato in pizzo floreale lamé tempestato di cristialli, col bustier lilla con spalline imbottite e delle trasparenze audaci sul décolleté e la gonna a tubo nera caratterizzata da un maxi spacco laterale. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison fiorentina costa 6.500 euro.

Abito Gucci

I tacchi a spillo di Sonia Bruganelli

Il dettaglio che non manca mai nei look di Sonia Bruganelli? I tacchi a spillo firmati Casadei. Che si tratti o meno di outfit griffati, non importa, la moglie di Paolo Bonolis ha una collezione di décolleté da capogiro e non esita a sfoggiarne dei pezzi esclusivi ogni volta che sale sul palco. Per la finale ha scelto il classico modello Blade in rosa, abbinandolo così al bustier dell'abito. Come ha concluso la sua prima esperienza televisiva? Con un post dedicato al look griffato, nella cui didascalia ha scritto: "Sono entrata in questo studio da produttrice ed esco da soubrette, avrò fatto bene?". A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche settimana per scoprire se continueremo a vederla in qualche nuovo programma Mediaset.