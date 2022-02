Sonia Bruganelli, addio agli stilisti emergenti al GF Vip: il nuovo look total black è griffato Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 6 e Sonia Bruganelli è riuscita ancora una volta ad attirare tutti i riflettori su di sé. Ha detto addio agli stilisti emergenti ed è tornata a indossare abiti griffati: ecco chi ha firmato il suo nuovo look total black.

Sonia Bruganelli è una delle protagoniste più amate della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sul cui palco ricopre i panni dell'opinionista al fianco della nemica-amica Adriana Volpe. Se nella vita "reale" non ha mai nascosto la sua passione per il lusso e per le griffe, per il debutto su Canale 5 aveva deciso di cambiare registro puntando su degli stilisti emergenti (addirittura prima dell'inizio del reality aveva lanciato un contest social per scegliere i designer più adeguati al suo stile). Nelle ultime ore, però, ha stravolto ancora una volta le carte in tavola tornando a sfoggiare un look firmato da una delle più grandi Maison internazionali.

Chi ha firmato l'abito nero di Sonia Bruganelli

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de GF Vip 6 e, al di là dei concorrenti rinchiusi nella nota casa di Cinecittà, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata Sonia Bruganelli. L'avevamo lasciata a Verissimo in versione cozy con abiti over e bigodini tra i capelli e oggi la ritroviamo sul palco di Canale 5 più glamour che mai. La moglie di Bonolis ha detto addio agli stilisti emergenti e ha puntato tutto su un look griffato. Per la diretta del lunedì sera ha infatti indossato un abito nero firmato Alexander McQueen, un modello in maglia stretch con la gonna a balze e lo scollo a barca. Qual è il suo prezzo? Sul web è possibile trovarlo a 1.790 euro.

Abito Alexander McQueen

Sonia Bruganelli con le scarpe "a contrasto"

In quanti hanno notato che l'abito nero di Sonia si era "già visto" al GF Vip? I fashion addicted più incalliti ricorderanno di sicuro che prima della Bruganelli a indossarlo era stata Giulia Salemi, che lo scorso anno all'interno della casa ha spesso sfoggiato look griffati. La nuova opinionista lo ha abbinato alle sue tanto amate pumps di Casadei, per la precisione un modello di vernice in blu cobalto (597 euro). Ha poi tenuto i capelli sciolti, mettendo in risalto la nuova frangia a tendina dall'animo sbarazzino. La sua svolta "extra lusso" al GF Vip sarà definitiva o per le ultime puntate tornerà agli stilisti emergenti?