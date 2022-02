Sonia Bruganelli festeggia il compleanno in tv con tacchi fluo e…bigodini Sonia Bruganelli ha compiuto 48 anni ieri ma, nonostante i preparativi per il compleanno, non ha rinunciato agli impegni professionali. È stata tra le ospiti speciali dI Verissimo, dove si è mostrata in una versione insolita: con i bigodini tra i capelli.

A cura di Valeria Paglionico

Sonia Bruganelli sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dopo aver ottenuto un grande successo social, è stata scelta da Afonso Signorini come opinionista del Grande Fratello Vip 6, ruolo che ricopre al fianco della nemica-amica Adriana Volpe. Ieri pomeriggio le due sono state tra le ospiti speciali di Verissimo, dove Silvia Toffanin le ha intervistate "a distanza" direttamente dallo studio del reality. Per la moglie di Paolo Bonolis si è trattato di un appuntamento speciale e non solo perché ha segnato il debutto in tv durante la domenica pomeriggio, ieri era anche il suo compleanno. La cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è che avrebbe sfoggiato un look davvero insolito per i 48 anni.

Perché Sonia Bruganelli ha indossato i bigodini in tv

Il 20 febbraio Sonia Bruganelli ha compiuto 48 anni ma i preparativi per la festa di compleanno non le hanno impedito di apparire in tv per una esclusiva intervista con Silvia Toffanin. Come rivelato durante la diretta di Verissimo, a organizzarle il party serale è stato Giancarlo Magalli, peccato solo che al momento non abbia condiviso ancora nessuna foto dell'evento. La cosa certa è che su Canale 5 si è mostrata in una versione insolita, ovvero con un look oversize e due grossi bigodini tra i capelli. Il motivo per cui li ha indossati nonostante fosse in tv? Si è trattata di una questione "pratica", visto che di lì a poco avrebbe dovuto festeggiare il grande giorno in compagnia di amici e persone care.

Sonia Bruganelli con scarpe e collana griffate

Sonia avrà pure detto no alla piega impeccabile durante l'intervista a Verissimo ma non ha rinunciato alla sua più grande passione, quella per gli accessori griffati e preziosi. A completare l'outfit comodo con pantaloni ampi e maxi pull lilla sono state due "chicche di lusso". Al collo portava una collana rigida di Cartier, il modello della collezione Love in oro bianco e diamanti che aveva già sfoggiato al GF Vip (prezzo 14.500 euro), mentre per quanto riguarda le scarpe, ha osato con un tocco fluo. Ha indossato dei décolleté giallo neon firmati Casadei, un modello da quasi 500 euro che difficilmente riuscirebbe e a passare inosservato. Insomma, anche in versione cozy la Bruganelli riesce ad attirare tutti i riflettori su di sé, a questo punto non resta che vederla ancora una volta sul palco delle dirette serali del reality.