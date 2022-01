Sonia Bruganelli al GF Vip 6 col collier in oro e diamanti: ha un prezzo da capogiro Sonia Bruganelli dopo due puntate di assenza è tornata nello studio del Grande Fratello Vip. Lo ha fatto con un look black&white, impreziosito da un collier di lusso.

A cura di Giusy Dente

Dopo le assenze del 3 e del 7 gennaio, Sonia Bruganelli ha fatto il suo ritorno nello studio del Grande Fratello Vip. Nelle due precedenti dirette l'opinionista era stata sostituita da Laura Freddi e in molti si erano chiesti se sarebbe stato un cambiamento definitivo o soltanto temporaneo, alla luce soprattutto degli screzi avuti dalla moglie di Paolo Bonolis con la produzione. In realtà, l'opinionista era in vacanza con il marito e difatti in apertura della 33esima puntata, del 10 gennaio, ha scherzato su questo con Alfonso Signorini. Il conduttore si è complimentato per l'abbronzatura e a sua volta la 47enne si è lamentata di aver avuto la pioggia per tutta la durata della vacanza! Il look dell'opinionista era come sempre molto chic: ci ha abituati a outfit di classe con dettagli griffati e di lusso.

Lusso e capi griffati per Sonia Bruganelli al GF Vip

Durante la puntata numero 24 del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli ha sfoggiato delle scarpe pitonate da 1000 euro, un paio di pumps con tacco a spillo di Casadei. Questo è il suo brand preferito, capace di donare ai look un tocco davvero sofisticato. Nella prima puntata del reality ha sfoggiato invece le Blade Penny (décolleté nere con tacco gold) da oltre 600 euro, nella seconda ha optato per il modello argentato ricoperto di glitter scintillanti da 575 euro, mentre nella terza ha preferito le City Light Blade, quelle color oro rosa che costano ugualmente 575 euro. Oltre alle scarpe griffate, la moglie di Paolo Bonolis ha una passione sfrenata per i gioielli di lusso.

Cartier è la sua Masion del cuore. Per diverse puntate ha completato i suoi look col collier rigido della collezione Love in oro giallo 18 carati: il prezzo sul sito ufficiale della gioielleria è di 14.500 euro.Per la puntata del 10 gennaio, la numero 33, ha cambiato leggermente, ma confermando la scelta di un collier rigido. Sembra aver abbinato al suo look black&white quello della collezione Love Cartier, ma il modello in oro bianco 18 carati impreziosito da diamanti taglio brillante. Costa sul sito del brand 59.000 euro.

in foto: collana Love Cartier

Come dall'inizio della sua avventura nel reality, anche stavolta si è affidata a un artista emergente per l'abbigliamento. Ha scelto gli stilisti attraverso un contest sui social. Tra quelli che la stanno accompagnando nel corso delle puntate ci sono Laura D'Andrea, Riccardo Lamanna e Giuseppe Serra. Di quest'ultimo è il look dell'ultima puntata: camicia bianca con maniche vaporose e bottoni gioiello, gonna a tubino nera. Ha abbinato l'outfit a décolleté in pizzo nero con immancabile tacco a spillo.